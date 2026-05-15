В Европе пересчитали число семей с детьми. Цифры по Латвии могут удивить
В Латвии, как известно, низкая рождаемость и многие уверены, что хуже ситуации нигде нет. Но не все так однозначно, показывает последняя европейская статистика.
Европа теряет будущее
Как сообщает Eurostat, в 2025 году из 203,1 миллиона домохозяйств в Европейском союзе только 47,4 миллиона, или 23,4%, были с детьми. Большинство из них составляли пары с детьми (14,7%), другие типы домохозяйств с детьми (5,6%) и одинокие взрослые с детьми (3,0%).
Оставшиеся 76,6% домохозяйств без детей состояли из одиноких взрослых (37,5% от всех домохозяйств), пар без детей (24,1%) и других типов домохозяйств (15,1%).
В период с 2016 по 2025 год число домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% — с 63,9 миллиона до 76,1 миллиона. Количество домохозяйств, состоящих из пар без детей, увеличилось на 3,3% — с 47,3 миллиона до 48,9 миллиона. В то же время число домохозяйств с парами и детьми сократилось на 6,3% — с 31,9 миллиона до 29,9 миллиона, а количество других типов домохозяйств с детьми уменьшилось на 3,5% — с 11,8 миллиона до 11,4 миллиона.
Детолюбивая Латвия
Самая высокая доля домохозяйств с детьми была зафиксирована в Словакии — 35,4%, Ирландии — 30,8% и на Кипре — 28,2%. Самые низкие показатели были в Финляндии — 18,2%, Литве — 18,4% и Германии — 19,9%.
В Латвии почти 25% семей имеют детей, и это не то, чтобы самый высокий показатель, но далеко не самый плохой. Доля семей с детьми меньше, например, во Франции, Эстонии, Австрии, Италии и ряде других государств ЕС.
В 2025 году 50,2% домохозяйств с детьми в ЕС имели одного ребенка, 37,6% — двух детей, а 12,2% — трех и более детей. Домохозяйства с одним ребенком были особенно распространены в Португалии — 61,8% от всех домохозяйств с детьми, Болгарии — 60,4% и на Мальте — 59,5%.
В 14 из 27 стран ЕС большинство домохозяйств с детьми имели двух и более детей. Самая высокая доля таких домохозяйств была в Швеции — 57,8%, Нидерландах — 57,6% и Ирландии — 56,7%.
В Латвии самая распространенный вариант, конечно, семья с одним ребенком - таких домохозяйств у нас более половины.
В абсолютных цифрах в ЛР насчитывается 123 тысячи семей с одним ребенком, 75 тысяч - с двумя, и 20 тысяч - с тремя и более.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что выход в Латвии декрет может заметно уменьшить будущую пенсию женщины.