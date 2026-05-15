В Европе пересчитали число семей с детьми. Цифры по Латвии могут удивить

В период с 2016 по 2025 год число домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% — с 63,9 миллиона до 76,1 миллиона. Количество домохозяйств, состоящих из пар без детей, увеличилось на 3,3% — с 47,3 миллиона до 48,9 миллиона. В то же время число домохозяйств с парами и детьми сократилось на 6,3% — с 31,9 миллиона до 29,9 миллиона, а количество других типов домохозяйств с детьми уменьшилось на 3,5% — с 11,8 миллиона до 11,4 миллиона.