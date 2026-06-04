Россия усиливает "юридическую войну" против Запада и готовит иски против Балтии
Россия готовится вывести "юридическую войну" против Запада на новый уровень: от исков в международных судах до давления на политиков. Бюро по защите Сатверсме (БЗС) предупреждает — пропагандистские нарративы превращаются в реальные инструменты давления.
В опубликованном докладе об усилении юридической войны России против западных стран БЗС указывает, что Россия может использовать юридические аргументы в качестве предлога и оправдания агрессивных действий или для потенциальной конфронтации с НАТО.
В докладе опубликована разведывательная информация о планах и задачах юридической войны, которые российские ведомства определили в течение последнего года и целью которых является оказание давления на политических лидеров и должностных лиц западных стран.
Один из практических способов, которыми Россия пытается оказать давление на западные страны, это иски против них в международных судах. Страны Балтии не являются исключением, подчеркивает БЗС.
Россия планирует подать в суд на страны Балтии в Международный суд ООН, формально обосновав иск дискриминацией русскоязычной части общества. Согласно разведывательной информации БЗС, Россия подготовила иск и в настоящее время готовится подать его в суд.
Как отмечает БЗС, хотя утверждения о нарушении прав этой части общества являются обычной риторикой российской пропаганды и должностных лиц, такой иск ознаменует существенное изменение в отношении стран Балтии - а именно, пропаганда становится основой для практических действий. "Максимальная цель России - добиться того, чтобы международное сообщество оказало на страны Балтии достаточно сильное давление, чтобы они изменили свое отношение и политику в отношении России", - указывает БЗС.
В докладе говорится, что в планы юридической войны России также входят попытки создать единую позицию дружественных ей стран, чтобы сообща противостоять Западу. Так, разведывательная информация БЗС свидетельствует о том, что российские ведомства пытаются перенять практику, которую до сих пор в судебных разбирательствах против западных стран уже применял Иран.
Анализируя актуальные планы деятельности российских ведомств в области юридической войны, БЗС указывает, что Россия совершенствует потенциал для ведения юридической войны, а именно, разворачивает образовательные программы для подготовки новых арбитров и юридических специалистов в России и дружественных ей странах. Кроме того, Россия планирует использовать централизованный подход к организации и реализации повестки дня международных судебных разбирательств, а также увеличивает персонал, задействованный в такого рода войне.
Одновременно Россия планирует укреплять сотрудничество с дружественными и нейтральными странами, чтобы добиться количественной поддержки российских инициатив и критики западных инициатив, а также единых действий в юридической войне с союзниками России.
Что касается усиления давления на западные страны, Россия занимается юридическим преследованием конкретных должностных лиц, ответственных за установление и введение санкций, а также инициирует судебные разбирательства против западных стран в международных судах и арбитражах.
Уже сейчас на практическом уровне Россия усиливает юридическую войну, все больше ставя упор на действия по оказанию психологического влияния. Например, в конце мая 2026 года Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему полномочия направлять армию за границу для защиты российских граждан. Закон предусматривает, что армию можно направить, если российские граждане подвергаются судебному преследованию.
По оценке БЗС, "почти несомненно", что главная цель закона - запугать западные страны и их должностных лиц, а также удержать их от введения дальнейших ограничений против России и российских граждан за рубежом. Россия особенно обеспокоена ордерами на арест, выданными Международным уголовным судом, и Специальным трибуналом по расследованию преступлений агрессии России против Украины, указываеи БЗС.
БЗС - одно из трех учреждений государственной безопасности Латвии, которое в установленном законом порядке осуществляет разведку и контрразведку, защиту секретной информации, надзор за критической инфраструктурой информационных и коммуникационных технологий, а также осуществляет и контролирует обмен секретной информацией с международными организациями.