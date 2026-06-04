Россия усиливает "юридическую войну" против Запада и готовит иски против Балтии

Как отмечает БЗС, хотя утверждения о нарушении прав этой части общества являются обычной риторикой российской пропаганды и должностных лиц, такой иск ознаменует существенное изменение в отношении стран Балтии - а именно, пропаганда становится основой для практических действий. "Максимальная цель России - добиться того, чтобы международное сообщество оказало на страны Балтии достаточно сильное давление, чтобы они изменили свое отношение и политику в отношении России", - указывает БЗС.