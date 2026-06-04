"У меня есть муж!" Латвийский блогер Интриша стала замужней дамой

Со свойственным ей юмором невеста описала свою подготовку к свадьбе: «Мне начинает казаться, что свадьбу по-настоящему празднует только мужчина. Для женщины это полноценный рабочий день. Чтобы красиво пройти к алтарю, сначала нужно пройти через все остальное: маски для лица, макияж, прическу, платье, корсет, в котором внезапно приходится заново учиться дышать... Поэтому, если невеста плачет у алтаря, возможно, дело вовсе не в эмоциях. Возможно, она просто счастлива, что все эти процедуры наконец закончились. Конечно, я шучу. Я постараюсь не плакать. В конце концов, мне только что сделали макияж, и было бы обидно испортить его в первые же пять минут после того, сколько времени на это ушло утром».