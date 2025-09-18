ФОТО: блогеры Интриша, Айя Нагле и другие побывали на открытии крупнейшего в Латвии магазина Crocs

Открытие магазина Crocs в Spice
В торговом центре моды и образа жизни Spice открылся крупнейший в Латвии магазин обуви Crocs новой концепции. Не считая товар, чистые инвестиции в магазин площадью 133 м² составили 160 тысяч евро.
Новая концепция магазинов Crocs была представлена мировой общественности в июне этого года, и Рига стала одним из первых городов, где ее уже внедрили, дав возможность латвийским покупателям первым оценить ее. Обновлённый магазин в Spice почти в четыре раза больше предыдущего. Современное торговое пространство создано с акцентом не только на легендарный дизайн обуви, но и на разнообразие и возможности персонализации, которые являются неотъемлемой частью истории бренда Crocs.
В магазине создана специальная интерактивная зона, где клиенты могут в полной мере проявить себя. Это уже не просто стенд с подвесками Jibbitz, а настоящая творческая мастерская. Посетители могут не спеша создавать уникальные украшения для своей обуви Crocs, отдаваясь творчеству.
Светлое, гостеприимное пространство оформлено с использованием натуральных материалов и ярких цветов, отражающих ДНК бренда. Планировка позволяет легко просматривать широкий ассортимент — от классических моделей и сандалий до новейших коллекций для взрослых и детей.
Первый магазин Crocs в Латвии был открыт 15 лет назад в том же торговом центре Spice. Тогда это был всего лишь небольшой магазинчик площадью 12 м², позже он вырос до 35 м², а сегодня именно здесь покупателям представлена совершенно новая концепция магазина площадью свыше ста квадратных метров.
На церемонии открытия собрались известные представители латвийской общественности, подчеркнув, что легендарная удобная обувь стала неотъемлемой частью современного стиля жизни. Послом вечера стала певица, автор цифрового контента и участница телевизионных шоу Интриша, подчеркнувшая динамичную и жизнерадостную атмосферу магазина. Среди многочисленных гостей были предприниматель Эгия Гайлума, стилист Даце Бахмане и авторы цифрового контента Айя Нагле, Синдия Бокане, Алекс Степанов, Илзе Добеле и многие другие.