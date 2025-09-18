ФОТО: блогеры Интриша, Айя Нагле и другие побывали на открытии крупнейшего в Латвии магазина Crocs

Новая концепция магазинов Crocs была представлена мировой общественности в июне этого года, и Рига стала одним из первых городов, где ее уже внедрили, дав возможность латвийским покупателям первым оценить ее. Обновлённый магазин в Spice почти в четыре раза больше предыдущего. Современное торговое пространство создано с акцентом не только на легендарный дизайн обуви, но и на разнообразие и возможности персонализации, которые являются неотъемлемой частью истории бренда Crocs.