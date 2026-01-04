Первые дети 2026 года в Латвии: в Риге в новогоднюю ночь родилась девочка, а за ней - мальчик
Первые часы и дни 2026 года в Латвии принесли хорошие новости: в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве и Риге родились первые малыши года. Больницы уже назвали время появления детей на свет, их вес и рост, а в Вентспилсе рассказали и о семье четвертого ребенка.
Уже 1 января в родильном отделении Лиепайской региональной больницы на свет появились двое малышей — мальчик и девочка. В лиепайской семье мальчик родился в 3:02, весом 3,980 кг и ростом 56 см. В семье жителей Айзпутской волости девочка родилась в 18:30, весом 2,855 кг и ростом 51 см.
Первый ребенок в этом году в Елгавской городской больнице родился 4 января в 5:08. Мальчик появился на свет весом 2,8 кг и ростом 54 см.
В прошлом году в Елгавской больнице родились 576 детей — 267 девочек и 309 мальчиков, в том числе две пары близнецов.
В родильном отделении Вентспилсской больницы в четверг, 1 января, встретили первого ребенка 2026 года — девочку Маргариту. Для вентспилсской семьи это четвертый ребенок. Дома Маргариту ждали брат и две сестры, и все дети в этой семье появились на свет в Вентспилсской больнице.
Новый 2026 год в Даугавпилсе начался с радостного события: 1 января в Женской клинике Даугавпилсской региональной больницы родился первый в этом году ребенок — мальчик.
В этом году в Рижском родильном доме первой родилась девочка. Малышка появилась на свет в 1:25. Вскоре после этого — в 1:39 — родился мальчик. В 6:27 родилась еще одна девочка.
В 2024 году в Латвии родились в общей сложности 12 571 ребенок. Данные за прошлый год еще не обобщены.