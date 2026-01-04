Первые дети 2026 года в Латвии: в Риге в новогоднюю ночь родилась девочка, а за ней - мальчик

В родильном отделении Вентспилсской больницы в четверг, 1 января, встретили первого ребенка 2026 года — девочку Маргариту. Для вентспилсской семьи это четвертый ребенок. Дома Маргариту ждали брат и две сестры, и все дети в этой семье появились на свет в Вентспилсской больнице.