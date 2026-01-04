План Министерства культуры: за 3 млн евро 3000 украинцев смогут бесплатно изучать латышский язык
Министерство культуры предлагает перераспределить 3,27 млн евро, чтобы в 2026 году обеспечить бесплатное обучение латышскому языку для почти трех тысяч жителей Украины во всех регионах страны.
Министерство культуры подготовило предложение перераспределить 3,27 миллиона евро в бюджете Фонда общественной интеграции (SIF), чтобы в 2026 году реализовать финансируемую из государственного бюджета программу обучения латышскому языку жителей Украины, свидетельствует аннотация к проекту распоряжения, доступная на Портале проектов нормативных актов.
Финансирование планируется направить из государственной бюджетной программы, предназначенной для реализации мер, установленных законом о поддержке жителей Украины. Цель программы — обеспечить бесплатное обучение латышскому языку жителей Украины во всех регионах Латвии, начиная с уровня владения языком A1.
В рамках программы предусмотрено проведение открытых конкурсов проектов для взрослых и детей. Планируется, что обучение латышскому языку смогут пройти до 2994 жителей Украины. Из общего объема финансирования 94 989 евро предназначены для административных расходов программы SIF.