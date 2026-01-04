План Министерства культуры: за 3 млн евро 3000 украинцев смогут бесплатно изучать латышский язык

Министерство культуры подготовило предложение перераспределить 3,27 миллиона евро в бюджете Фонда общественной интеграции (SIF), чтобы в 2026 году реализовать финансируемую из государственного бюджета программу обучения латышскому языку жителей Украины, свидетельствует аннотация к проекту распоряжения, доступная на Портале проектов нормативных актов.