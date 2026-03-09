В Берги хотят построить ТЦ и жилые дома, но спецслужбы Латвии уже бьют тревогу из-за "русского следа"
В Берги Ропажского края задумана масштабная застройка, реализацию которой продвигает латвийская компания Bergi Rich, чьими истинными бенефициарами являются граждане России Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий.
Проект предусматривает строительство торгового центра и развитие нескольких жилых зданий на земельном участке Andrēni.
В самоуправлении указали, что узнали о проекте из откликов жителей и в ходе общественного обсуждения, однако службы безопасности призывают оценить репутационные риски и риски для национальной безопасности с учетом связи с российским капиталом.
Как выяснила программа "De facto", владельцы Bergi Rich пришли в Латвию после покупки земли на аукционе, но с 2021 года компания принадлежит российским предпринимателям, чьи бизнес-интересы связаны с добывающей отраслью и торговлей за рубежом.
Коржев и Троицкий годами входят в списки самых богатых предпринимателей России. Свой капитал бывшие однокурсники нарастили в девяностые годы, создав производителя соков Multon, которого затем продали корпорации Coca-Cola за полмиллиарда долларов. Полученные средства они вложили в российскую сеть супермаркетов O’Key, банковский сектор и торговлю автомобилями.
С 2012 года их компания Rich Metals Group занимается добычей золота и меди в Грузии, достигнув в 2023 году общего оборота в 260 миллионов евро. Их деловые следы ведут и к месторождениям драгоценных металлов в Армении. В Грузии их деятельность вызвала скандал. Для расширения добычи золота был взорван уникальный археологический памятник — рудник Сакдриси возрастом пять тысяч лет, отмечает программа.
В 2022 году Украина предлагала ввести против обоих санкции, считая их бизнес инструментом российского влияния в Грузии.
Как сообщает "De facto", Служба военной разведки и безопасности не видит прямых рисков для государственной системы обороны и ее инфраструктуры в связи с участком Andrēni. Однако в службе подчеркнули, что "решения самоуправления Ропажского края в отношении намерений SIA Bergi Rich должны оцениваться с точки зрения репутационных рисков, в том числе и на государственном уровне".
Также Служба государственной безопасности обратила внимание на этот случай и призывает самоуправления критически оценивать сотрудничество с предпринимателями, которое может создавать риски для интересов национальной безопасности.