В Берги хотят построить ТЦ и жилые дома, но спецслужбы Латвии уже бьют тревогу из-за "русского следа"

С 2012 года их компания Rich Metals Group занимается добычей золота и меди в Грузии, достигнув в 2023 году общего оборота в 260 миллионов евро. Их деловые следы ведут и к месторождениям драгоценных металлов в Армении. В Грузии их деятельность вызвала скандал. Для расширения добычи золота был взорван уникальный археологический памятник — рудник Сакдриси возрастом пять тысяч лет, отмечает программа.