В латвийской компании ввели спорную систему: чем чаще болеешь, тем хуже страховка
После получения письма от анонимного информатора передаче Латвийского телевидения «4. studija» стало известно, что в компании Consolis Latvija внедряется система медицинских страховых полисов и премий, которая косвенно оказывает давление на работников, вынуждая их приходить на работу больными.
Во-первых, как указал информатор, в конце прошлого года сотрудникам сообщили, что полисы медицинского страхования будут разделены на три уровня. По новой системе расчета: чем больше дней болезни, тем хуже полис. Если же число дней болезни превышает установленный порог, полис не предоставляется вовсе, сообщает LSM.lv.
Во-вторых, введена система премий, предусматривающая выплату 1000 евро тем сотрудникам, которые в течение полугода не болели. Если, например, у работника была официальная больничная справка на время болезни, премия ему не положена.
«Я лично, чтобы получить эти бонусы, водил заболевшего ребенка в детский сад, сам часто прихожу на работу нездоровым, косвенно заражаю других и подвергаю риску себя. У нас опасная работа — нужно работать с мостовым краном, поднимать бетонные элементы весом в несколько тонн. Здесь нужно быть бодрым, но финансовая выгода заставляет поступать иначе. Есть возможность пройти оплачиваемую государством реабилитацию для спины и суставов, но установка работодателя — делать это во время отпуска! По сути, отпуск предназначен для лечения, а не для отдыха», — указал сотрудник компании в письме.
Во внутренних правилах компании для расчета полисов медицинского страхования используется формула, определяющая показатель отсутствия работника. Из общего количества рабочих дней в году вычитаются отпуск и другие периоды отсутствия, после чего этот показатель делится на общее количество рабочих дней. Фактически, чем чаще ты находишься на работе, тем лучше медицинская страховка.
Передача спросила у компании, зачем введена такая система и как ее объясняют сотрудникам, чтобы не возникало подозрений в неравном отношении по состоянию здоровья.
Представители Consolis Latvija подчеркнули, что в систему мотивации работников включены различные пособия, премии и льготы, которые не предусмотрены как обязательные ни в одном нормативном акте. Также в письме компании указано, что работодатель вправе свободно выбирать, какие дополнительные меры по премированию или мотивации организовывать и финансировать.
С учетом вышеизложенного передача обратилась в Государственную инспекцию труда с вопросами о внутренней политике компании и ее добросовестности. Там подтвердили, что по поводу этой компании уже получено несколько заявлений и начата проверка.
«Мы можем подтвердить, что получили заявления. Мы начали проверку. Проверка все еще продолжается, мы запросили все необходимые документы, чтобы оценить указанные в заявлениях нарушения», — пояснил руководитель Земгальского регионального управления Государственной инспекции труда Андрис Саулитис.
Согласно закону, Государственная инспекция труда должна рассмотреть заявления в течение месяца. Однако уже сейчас с руководством компании проведены первые консультации, чтобы исправить ситуацию. «Мы посмотрим, как эта система устроена, какие дальнейшие решения будет принимать компания. Тогда и мы, со своей стороны, будем действовать соответствующим образом», — заявил Саулитис.
В Инспекции труда признают, что жалобы на возможные условия, способствующие неравному отношению в сфере медицинского страхования, поступают нечасто, однако такие случаи все же бывают.