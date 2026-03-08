В латвийской компании ввели спорную систему: чем чаще болеешь, тем хуже страховка

«Я лично, чтобы получить эти бонусы, водил заболевшего ребенка в детский сад, сам часто прихожу на работу нездоровым, косвенно заражаю других и подвергаю риску себя. У нас опасная работа — нужно работать с мостовым краном, поднимать бетонные элементы весом в несколько тонн. Здесь нужно быть бодрым, но финансовая выгода заставляет поступать иначе. Есть возможность пройти оплачиваемую государством реабилитацию для спины и суставов, но установка работодателя — делать это во время отпуска! По сути, отпуск предназначен для лечения, а не для отдыха», — указал сотрудник компании в письме.