Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам могут напомнить об обещании, некогда вами данном. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется слишком хорошей идеей.
Телец
Действия говорят за себя сами, словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче - не совсем ваша стезя.
Близнецы
Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.
Рак
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Лев
Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
Дева
Готовы вы к этому или нет, но сегодня непременно что-то изменится. Будем надеяться, что это будет погода.
Весы
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать - произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Скорпион
Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть под диван завалилась. Не найдете - так хоть пыль вытрите.
Стрелец
Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.
Козерог
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
Водолей
Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок - результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.
Рыбы
Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.