В Европейском союзе жестко высказались о демократии в странах-кандидатах: кому указали на провал
Расширение Европейского союза следует воспринимать как вопрос безопасности и устойчивости, одновременно обеспечивая соблюдение демократических стандартов в каждой стране, вовлеченной в процесс присоединения к ЕС, в том числе на местном и региональном уровнях. К такому выводу пришли участники пленарной сессии Европейского комитета регионов, прошедшей на этой неделе в Брюсселе.
Комитет регионов положительно оценил прогресс в ряде стран-кандидатов, особенно в Украине и Молдове, однако предупредил о вызывающей тревогу политической напряженности в некоторых странах Западных Балкан, а также о серьезном отставании в сфере демократии в Грузии и Турции.
В ходе дебатов делегаты подчеркнули, что расширение уже не является лишь техническим процессом правового сближения, а представляет собой стратегическую необходимость для европейской обороны, экономической устойчивости и демократической стабильности.
В заключении, подготовленном вице-президентом региона Бургундия — Франш-Конте во Франции Патриком Молино, Комитет регионов положительно оценил решимость Украины проводить реформы и децентрализацию, несмотря на полномасштабную войну. Комитет приветствовал шаги, предпринятые в июле 2025 года для восстановления независимости антикоррупционных органов, и подчеркнул продолжающийся прогресс Украины в области восстановления и местного управления.
В то же время Комитет регионов предупредил, что военное положение привело к централизации власти и недостаточному обсуждению решений с местными органами власти. В заключении содержится призыв восстановить демократические полномочия на местном уровне, как только это позволят условия безопасности, а также обеспечить полную прозрачность в распределении средств, выделяемых в рамках механизма ЕС для Украины.
Комитет регионов также призвал активнее вовлекать муниципалитеты и регионы в работу платформы доноров по Украине, созданной для поддержки восстановления страны, подчеркнув, что органы местного и регионального управления станут краеугольным камнем выздоровления, восстановления и подготовки страны к членству в ЕС.
Комитет регионов высоко оценил настойчивые усилия Молдовы по проведению реформ и организацию выборов в 2025 году, несмотря на иностранное вмешательство и гибридное давление. Однако Комитет указал на сохраняющуюся административную раздробленность и призвал к добровольному объединению муниципалитетов, а также к усилению фискальной децентрализации. Комитет призвал реализовать план роста Молдовы таким образом, чтобы он приносил прямую пользу местным сообществам и укреплял административный потенциал на региональном и муниципальном уровнях.
Что касается Грузии, Комитет регионов выразил серьезную обеспокоенность откатом от демократии и охарактеризовал переговоры о присоединении как де-факто приостановленные. Он отметил снижение согласованности с внешней политикой и политикой безопасности ЕС и раскритиковал меры, ослабляющие гражданское общество и политический плюрализм.
Подтверждая поддержку стремления Грузии присоединиться к ЕС, члены Комитета регионов подчеркнули, что соблюдение демократических стандартов и свободы СМИ является ключевым условием для продвижения вперед.
Европейская комиссия ужесточила условия, увязав финансирование с соблюдением принципов верховенства права, говорится в заключении, подготовленном депутатом муниципалитета графства Корк в Ирландии Джиллиан Кохлан. В документе выражается обеспокоенность состоянием демократии, независимости судебной системы и коррупцией в странах Западных Балкан и Турции.
В заключении процесс присоединения Сербии охарактеризован как «критический момент», поскольку «реформы, связанные с верховенством права, демократическим управлением и свободой СМИ, явно замедлились».
Комитет регионов вновь решительно осудил тот факт, что в Турции продолжаются задержания оппозиционных мэров, а избранные местные руководители систематически заменяются назначенными правительством уполномоченными.
Что касается Боснии и Герцеговины, в заключении содержится предупреждение о сепаратистской риторике и действиях, подрывающих конституционный порядок.
В документе положительно оценен продолжающийся прогресс Черногории и Албании в переговорах, однако подчеркивается, что этим странам необходимо укреплять административную эффективность и финансовую автономию местных самоуправлений.
Комитет регионов также призвал придать новый импульс процессу присоединения Северной Македонии.
Европейский комитет регионов является консультативным органом Европейского союза, в состав которого входят избранные представители региональных и местных властей из 27 стран — членов ЕС. В Комитете регионов они высказывают мнение по законодательным актам ЕС, которые напрямую затрагивают местные и региональные самоуправления.