В Латвии низкая рождаемость? Посмотрите на другие страны Европы
В 2024 году в Европейском союзе родилось 3,55 миллиона детей, что на 3,3% меньше по сравнению с 3,67 миллиона в 2023 году. В Латвии рождаемость, как известно, очень низкая, но в других странах Европы дела еще хуже.
Общий коэффициент рождаемости в ЕС в 2024 году составил 1,34 живорождения на одну женщину, снизившись с 1,38 в 2023 году. Это самый низкий показатель с 2001 года — первого года, за который доступны сопоставимые данные для ЕС.
В 2024 году самый высокий общий коэффициент рождаемости в Европейском союзе был зафиксирован в Болгарии — 1,72 детей на одну женщину. Далее следуют Франция с показателем 1,61 и Словения — 1,52.
Самые низкие показатели рождаемости были зарегистрированы на Мальте — 1,01 на одну женщину, а также в Испании — 1,10 и Литве — 1,11.
В Латвии уровень фертильности составляет 1,24 ребенка. Это больше, не только литовского показателя, но и эстонского - 1,18. Меньше, чем в Латвии рожают также в Польше и Италии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийцы заводят детей все позже: первый ребенок теперь рождается почти в 30 лет.