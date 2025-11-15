Латвийцы заводят детей все позже: первый ребенок теперь рождается почти в 30 лет

В 2024 году средний возраст матерей составлял 30,4 года. Первый ребёнок у женщин появлялся в среднем в 28,1 года, тогда как в 1980-х это происходило примерно в 23 года. Средний возраст матери при рождении второго ребёнка в 2024 году составил 31,1 года.