Каждый второй ребёнок у молодых родителей рождается вне брака.
В Латвии
Сегодня 19:17
Латвийцы заводят детей все позже: первый ребенок теперь рождается почти в 30 лет
Данные Центрального статистического управления показывают, что за последние 40 лет латвийцы стали значительно позже заводить детей: сегодня женщины рожают первого ребёнка в среднем в 28 лет, тогда как в 1980-х это происходило примерно на пять лет раньше.
В 2024 году средний возраст матерей составлял 30,4 года. Первый ребёнок у женщин появлялся в среднем в 28,1 года, тогда как в 1980-х это происходило примерно в 23 года. Средний возраст матери при рождении второго ребёнка в 2024 году составил 31,1 года.
Показатели рождаемости среди молодёжи снижаются — сейчас женщины в возрасте от 18 до 29 лет рожают менее 40 % всех новорождённых, тогда как четыре десятилетия назад эта доля была почти вдвое выше.
Большинство детей в Латвии всё ещё рождаются в зарегистрированных браках — более 62 %, однако среди более молодых родителей половина детей появляется вне брака. В 1980-х доля рождений вне брака была всего около 12 %.