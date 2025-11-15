В мировом океане на танкерах скопился миллиард баррелей попавшей под санкции нефти. Какие могут быть последствия?
На танкерах в морях и океанах по всему миру скопился примерно миллиард баррелей нефти — и он включает «непропорционально большой» объем сырья из стран, находящихся под санкциями, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
С конца августа объем нефти, накопленный на танкерах, вырос. Около 40% этого прироста обеспечило сырье из стран, находящихся под санкциями — России, Ирана и Венесуэлы (или это нефть с неясным происхождением). По мнению Bloomberg, это свидетельствует о том, что ограничительные меры действительно вызывают сбои в нефтяной торговле.
Анализ Bloomberg показывает, что основную часть скопившейся на танкерах подсанкционной нефти составляют именно российские поставки. Морские отгрузки из России выросли в последние недели, поскольку страна увеличивает добычу в рамках соглашения с партнерами по ОПЕК+. К тому же часть нефти, вероятно, перенаправили в экспортные терминалы из-за украинских атак на НПЗ, пишет Bloomberg. Однако работает и западное давление: индийские и китайские НПЗ в последнее время остерегаются принимать партии российской нефти.
При этом скопление нефти не означает, что она никогда не будет продана, но это может повлиять на глобальный рынок, которому грозит переизбыток предложения, отмечает Bloomberg.
