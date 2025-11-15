В мировом океане на танкерах скопился миллиард баррелей попавшей под санкции нефти. Какие могут быть последствия?

Анализ Bloomberg показывает, что основную часть скопившейся на танкерах подсанкционной нефти составляют именно российские поставки. Морские отгрузки из России выросли в последние недели, поскольку страна увеличивает добычу в рамках соглашения с партнерами по ОПЕК+. К тому же часть нефти, вероятно, перенаправили в экспортные терминалы из-за украинских атак на НПЗ, пишет Bloomberg. Однако работает и западное давление: индийские и китайские НПЗ в последнее время остерегаются принимать партии российской нефти.