Как жители Латвии будут работать и отдыхать в 2026 году: календарь выходных и праздников
фото: DALL-E
Что год для нас подготовил?
В Латвии

Как жители Латвии будут работать и отдыхать в 2026 году: календарь выходных и праздников

Отдел информации

Otkrito.lv

Рабочий календарь на 2026 год ясно показывает: год будет идти рывками. В одни месяцы рабочих дней и часов заметно больше, в другие — нагрузка ощутимо снижается за счет праздничных блоков и укороченных предпраздничных дней. В результате уже сейчас можно понять, когда придется работать плотнее всего, а где календарь сам создает удобные окна для отдыха, поездок и длинных выходных.

Год в цифрах: самый тяжелый месяц — июль

Рабочий календарь показывает, что нагрузка в течение года распределена неравномерно.

  • Больше всего работаем в июле — сразу 23 рабочих дня и 184 рабочих часа.
  • По 22 рабочих дня — в марте, сентябре и октябре (по 176 часов в каждом из этих месяцев).
  • Самые “легкие” месяцы по количеству рабочих дней — май, ноябрь и декабрь: по 19–20 рабочих дней и 152–159 часов.

Весна и Пасха: первая “остановка” года

В апреле латвийцев ждет традиционный пасхальный блок выходных:

  • 2 апреля (четверг) — укороченный предпраздничный день (7 рабочих часов);
  • 3 апреля — Страстная пятница (выходной);
  • 5 апреля — первый день Пасхи;
  • 6 апреля — второй день Пасхи.

Май: четыре дня подряд без работы и несколько важных дат

Май традиционно богат государственными праздниками — и 2026 год не станет исключением:

  • 1 мая (пятница) — Праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвии;
  • 4 мая — день провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики.

Поскольку 1 мая выпадает на пятницу, а 4 мая — на понедельник, у латвийцев будет четыре подряд нерабочих дня — с пятницы по понедельник.

Накануне, 30 апреля, рабочий день сокращен до семи часов. В мае также отмечается День матери (10 мая) и Троица (24 мая) — оба праздника приходятся на воскресенье и дополнительных выходных не дают, но календарно выделены как важные даты.

Лиго и Янов день

Летний пик отдыха в Латвии традиционно связан с Лиго, и 2026 год сформирует вокруг него почти мини-каникулы.

Согласно календарю:

  • 22 июня (понедельник) — предпраздничный день с сокращенной продолжительностью работы (7 часов). Для гос- и самоуправленческих учреждений этот день переносится на рабочую субботу, 27 июня;
  • 23 июня (вторник)— Лиго;
  • 24 июня (среда) — Янов день.

Осень: рабочий ритм и День провозглашения Латвийской Республики

Осенью календарь выглядит почти “классическим” рабочим: по 22 рабочих дня в сентябре и октябре, без дополнительных переносов.

Основной государственный праздник этого периода — 18 ноября, День провозглашения Латвийской Республики. В 2026 году он приходится на среду, а 17 ноября объявлен укороченным предпраздничным днем (7 рабочих часов).

Рождество и конец года: финиш с длинными праздниками

Самый насыщенный на отдых период года — традиционно конец декабря. В 2026 году он выглядит так:

  • 23 декабря (среда) — предпраздничный сокращенный день (7 часов);
  • 24 декабря — Сочельник;
  • 25 декабря — Первый день Рождества;
  • 26 декабря — Второй день Рождества;
  • 30 декабря — еще один укороченный день;
  • 31 декабря (среда) — канун Нового года.

Такой график фактически превращает последнюю декаду декабря в череду рабочих и нерабочих дней с пониженной нагрузкой, которые создают комфортные условия для длительного отдыха, поездок и встреч с семьей.

Темы

ПасхаЛигоРождествоДень матери18 НоябряДень провозглашения Латвийской РеспубликиЯнов день2026 год

Другие сейчас читают