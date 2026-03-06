Прощай, пуховик! На следующей неделе Латвию разогреет до +15 градусов
Зима пакует чемоданы: следующая неделя в Латвии пройдет под знаком яркого солнца и почти майского тепла. Температура поднимется до +10...+15 градусов, провоцируя резкий подъем уровня воды в реках и массовое таяние снега.
Как в эти выходные, так и на следующей неделе будет часто светить солнце, иногда ожидается туман, в редких случаях возможен дождь. Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада. В ближайшие ночи температура во многих регионах страны будет опускаться ниже нуля, в ночь на воскресенье в Латгале возможно до -7 градусов. На следующей неделе ночи станут немного теплее.
Днем воздух будет прогреваться до +10...+15 градусов, прохладнее будет на побережье при ветре с холодного моря.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, национальный рекорд тепла для первой декады марта составляет+17,4 градуса 10 марта прошлого года в Лиепае, а рекорд для второй декады месяца был установлен в 1990 году в Даугавпилсе и Скривери и составил +18,4 градуса.
Ожидается, что к середине марта снег растает по всей Латвии, за исключением нескольких мест на юго-востоке.
На следующей неделе тающий снег продолжит повышать уровень воды в бассейне реки Лиелупе, а в бассейне Даугавы и, местами, Гауи ожидается более быстрый подъем уровня воды. Уровень воды снизится в реках Курземе, за исключением Венты и рек на юге региона, а также в реках на северо-западе Видземе.