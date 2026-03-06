Прощай, пуховик! На следующей неделе Латвию разогреет до +15 градусов

Как в эти выходные, так и на следующей неделе будет часто светить солнце, иногда ожидается туман, в редких случаях возможен дождь. Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада. В ближайшие ночи температура во многих регионах страны будет опускаться ниже нуля, в ночь на воскресенье в Латгале возможно до -7 градусов. На следующей неделе ночи станут немного теплее.