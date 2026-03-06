Популярная авиакомпания возвращается в Ригу после 18-летнего перерыва - куда будет летать?
Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) с 8 марта 2026 года начнет выполнять рейсы три раза в день по маршруту Рига — Копенгаген, существенно увеличив частоту полетов и провозную емкость между двумя столицами.
Предложение SAS по полетам в Копенгаген, который уже сейчас является одним из самых популярных направлений Рижского аэропорта, означает заметный рост емкости и конкуренции на этом маршруте. Это позволит пассажирам гибче планировать поездки и обеспечит более удобные пересадки на дальние рейсы SAS и других авиакомпаний.
Сообщается, что сообщения с США давно входят в число наиболее востребованных, но при этом не обслуживаемых прямыми рейсами направлений из Риги. Дополнительные рейсы в Копенгаген — один из ведущих транзитных центров Северной Европы с развитой сетью трансатлантических маршрутов — существенно улучшат возможности пассажиров из Латвии с одной пересадкой удобно добираться до таких пунктов назначения, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон и других центров Северной Америки.
Возвращение SAS в Рижский аэропорт с рейсами в Копенгаген знаменует новый этап присутствия авиакомпании в Риге. Регулярные рейсы в Ригу SAS начала выполнять еще в 1990 году, но в 2008 году их прекратила. В летнем сезоне 2026 года прямое сообщение со столицей Дании будет восстановлено после длительного перерыва, что дополнительно укрепит маршрутную сеть Рижского аэропорта и улучшит доступ латвийских компаний и жителей к глобальным рынкам.