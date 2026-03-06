Популярная авиакомпания возвращается в Ригу после 18-летнего перерыва - куда будет летать?

Возвращение SAS в Рижский аэропорт с рейсами в Копенгаген знаменует новый этап присутствия авиакомпании в Риге. Регулярные рейсы в Ригу SAS начала выполнять еще в 1990 году, но в 2008 году их прекратила. В летнем сезоне 2026 года прямое сообщение со столицей Дании будет восстановлено после длительного перерыва, что дополнительно укрепит маршрутную сеть Рижского аэропорта и улучшит доступ латвийских компаний и жителей к глобальным рынкам.