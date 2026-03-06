"Почему мы платим за воздух?" Эксперт раскритиковал систему оплаты вывоза мусора в Латвии
Жители Латвии платят за вывоз мусора независимо от того, полный контейнер или почти пустой. По словам эксперта, такая система несправедлива и устарела — платить нужно за фактический вес отходов, а не за объем.
В Латвии систему оплаты вывоза бытовых отходов следует изменить, поскольку нынешний порядок несправедлив по отношению к жителям. Такое мнение в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 высказал председатель правления организации «Drone Force – Europe» Виестур Силениекс.
По его словам, проблема заключается в том, что у жителей мусор забирают и оплачивают по объему контейнера, тогда как на полигоне отходов Getliņi мусор принимают по весу — по тоннам. Эксперт считает, что более честной была бы система оплаты именно по массе отходов.
«У жителей мусор собирают по кубатуре, а в Гетлиньском полигоне принимают по тоннажу. Что я хочу сказать — если бы контейнер при загрузке в мусоровоз взвешивали, и человек платил за вес отходов, это было бы справедливо», — пояснил Силениекс.
Он отметил, что при действующей системе жители часто платят одинаково — независимо от того, сколько мусора фактически выбросили. «Сейчас машина приезжает за полупустым контейнером, высыпает то, что там есть, и ты платишь столько же, сколько и за полный», — сказал специалист.
Кроме того, по его словам, система не учитывает реальные обстоятельства жизни людей. Даже если контейнер практически пустой — например, потому что хозяева были в отпуске или долго отсутствовали, — вывоз все равно происходит по установленному графику. «Ты мог быть в отпуске, на даче, в поездке — у тебя вообще ничего нет в контейнере, но есть регулярность, и за ним все равно приезжают», — отметил он.
Силениекс считает, что такая негибкая система выглядит устаревшей. «Это не современное решение. В других сферах жизни так не происходит — настолько негибко и несвободно», — подчеркнул он.
Эксперт также обратил внимание на парадокс: когда люди платят за сам факт вывоза контейнера, они, наоборот, стараются заполнить его как можно плотнее. «Если платишь за один вывоз, люди будут набивать контейнер максимально — возможно, даже утрамбовывать мусор, чтобы он был полностью заполнен», — сказал он. В то же время при оплате по весу ситуация была бы иной. «Если платить по весу, то даже за одну бутылку ты заплатишь ровно столько, сколько она весит», — пояснил специалист.
По его мнению, современные технологии уже позволяют внедрить более справедливую систему. Например, контейнер можно оборудовать специальным чипом, который будет считываться мусоровозом при загрузке. «Это можно сделать довольно просто — установить на контейнер чип, а при загрузке сканировать его и одновременно взвешивать. Такие механизмы уже используются во многих странах мира», — отметил Силениекс.