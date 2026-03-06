"Почему мы платим за воздух?" Эксперт раскритиковал систему оплаты вывоза мусора в Латвии

Эксперт также обратил внимание на парадокс: когда люди платят за сам факт вывоза контейнера, они, наоборот, стараются заполнить его как можно плотнее. «Если платишь за один вывоз, люди будут набивать контейнер максимально — возможно, даже утрамбовывать мусор, чтобы он был полностью заполнен», — сказал он. В то же время при оплате по весу ситуация была бы иной. «Если платить по весу, то даже за одну бутылку ты заплатишь ровно столько, сколько она весит», — пояснил специалист.