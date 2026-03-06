Иллюстративное фото.
Сегодня 09:03
Пятница подарит Латвии почти апрельское тепло
Пятница в Латвии обещает стать маленьким весенним праздником: солнце, тепло и почти апрельское настроение.
День пройдет без осадков. Ветер будет слабый, с юга и запада. Температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +6...+11 градусов, чуть прохладнее будет в юго-восточных районах, где сохраняется много снега, и у моря.
В Риге температура на солнце во второй половине дня составит около +10 градусов. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.
Год назад 6 марта воздух на большей части Латвии прогрелся до +11...+15 градусов. В Даугавпилсе национальный рекорд тепла для этой даты был превышен на 1,7 градуса - столбики термометров поднялись до +15,5 градуса.