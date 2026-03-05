Латвийский Фонд интеграции общества попал в скандал - снял ролик об уважении к иностранным языкам! Пришлось удалять
В Латвии разгорелся скандал вокруг видеоролика о толерантности, опубликованного Фондом общественной интеграции. Критики заявили, что видео изображает латышских школьников агрессорами. После волны возмущения фонд приостановил его распространение.
В центре скандала оказался Фонд общественной интеграции (SIF), а причиной стал короткий видеоролик, созданный в рамках проекта по продвижению толерантности среди молодежи. Видео под названием «Valoda, ko saprot visi!» («Язык, который понимают все») рассказывает историю школьника, который во время перемены разговаривает по телефону с матерью на своем родном (ромском) языке. Это вызывает насмешливую реакцию другого ученика по имени Райво. Он с издевкой говорит: «Что, цыган, латышский язык забыл? Если что, главный язык здесь — латышский».
Затем сюжет переносится в другую страну. По сценарию Райво оказывается за границей — в США. Там он сам разговаривает с матерью по телефону по-латышски, и уже к нему обращается одноклассница. Девушка по имени Ханна говорит по-английски: «Эй, говори на нашем языке или вообще не говори». После этого герой испытывает неловкость и обиду, осознавая, что в Латвии сам вел себя подобным образом. Ролик заканчивается фразой: «Мы не выбираем свою национальность. Доброта — универсальный язык общения».
Видео было опубликовано в рамках проекта «Solis pretī» («Шаг навстречу»), который Фонд общественной интеграции реализует вместе с технопарком в Вентспилсе. Его цель — побуждать молодежь задумываться о взаимном уважении и терпимости.
Однако публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях. В частности, в Twitter многие пользователи обвинили фонд в том, что ролик изображает латышских школьников агрессорами. Некоторые утверждали, что в реальной жизни подобные замечания якобы делают не латыши, а русскоязычные ученики. Другие писали, что даже если латышские школьники требуют говорить по-латышски, то это оправдано, поскольку в школе должен использоваться государственный язык.
К критике подключились и политики. Представитель партии «Austošā Saule Latvijai» Андрис Велпс заявил, что кампания фонда является «целенаправленной атакой на национальное самосознание латышской молодежи». По его словам, государственное учреждение за бюджетные средства производит контент, который «показывает латышских молодых людей в недостойном свете». Он также обвинил авторов ролика в игнорировании исторического контекста: «Абсолютно игнорируя последствия 50 лет русификации и нынешние вызовы национальной безопасности, видео пытается представить латышей агрессорами и тем самым подрывает их самосознание».
SIF kampaņa – mērķtiecīgs uzbrukums latviešu jauniešu nacionālajai pašapziņai
Mēs, partija "Austošā Saule Latvijai", kategoriski nosodām Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izplatīto video "Valoda, ko saprot visi!", kas latviešu valodas stiprināšanas vietā nodarbojas ar…
Политик также утверждал, что в ролике создана искусственная ситуация: «На самом деле молодежь прекрасно понимает разницу между языком семьи и языком публичного пространства». В завершение Велпс потребовал радикальных мер: «Мы считаем, что SIF как организация должна быть ликвидирована и обязана извиниться перед обществом за эту провокацию».
После разгоревшегося скандала Фонд общественной интеграции сообщил, что приостанавливает распространение ролика для дополнительной оценки. В своем заявлении фонд подчеркнул, что видео было создано с целью побудить молодежь задуматься о взаимном уважении и эмпатии. «Любой человек может оказаться в ситуации, когда к одному из аспектов его идентичности проявляется повышенное внимание или когда из-за своей принадлежности он сталкивается с оскорблениями или нетерпимостью», — говорится в обращении.
Ņemot vērā publiskajā telpā paustos viedokļus, Sabiedrības integrācijas fonds šobrīd ir apturējis video "Valoda, ko saprot visi" publicitāti, lai veiktu video materiāla papildu izvērtēšanu.
Video "Valoda, ko saprot visi" projekta "Solis pretī" ietvaros veidots ar mērķi rosināt…
Фонд также напомнил о результатах собственных исследований. Согласно данным мониторинга общественной сплоченности «Sabiedrības saliedētības radars», уровень терпимости в обществе снижается. Кроме того, опрос молодежи показал, что 74% молодых людей сталкивались с проявлениями нетерпимости. В организации подчеркнули, что подобные образовательные инициативы предусмотрены государственными программами — в частности, планом развития сплоченного общества и программой по снижению расизма и антисемитизма на 2024–2027 годы.
При этом фонд отдельно отметил, что поддерживает укрепление государственного языка: «Латышский язык является единственным государственным языком Латвии, и Фонд общественной интеграции последовательно выступает за его укрепление».