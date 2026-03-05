Латвийский Фонд интеграции общества попал в скандал - снял ролик об уважении к иностранным языкам! Пришлось удалять

Затем сюжет переносится в другую страну. По сценарию Райво оказывается за границей — в США. Там он сам разговаривает с матерью по телефону по-латышски, и уже к нему обращается одноклассница. Девушка по имени Ханна говорит по-английски: «Эй, говори на нашем языке или вообще не говори». После этого герой испытывает неловкость и обиду, осознавая, что в Латвии сам вел себя подобным образом. Ролик заканчивается фразой: «Мы не выбираем свою национальность. Доброта — универсальный язык общения».