Британка умерла от бешенства после царапины на пляже во время отдыха
59-летняя жительница Великобритании скончалась от бешенства спустя несколько месяцев после того, как во время отпуска в Марокко ее поцарапала бездомная собака. Сначала травма показалась незначительной, однако позже у женщины начали проявляться тяжелые симптомы, и врачи уже не смогли ее спасти. Семья призывает туристов немедленно обращаться за медицинской помощью после любых укусов или царапин животных за границей.
59-летняя Ивонн Форд из Барнсли (Южный Йоркшир) трагически скончалась 11 июня 2025 года — спустя четыре месяца после того, как во время отпуска в Марокко ее поцарапала бездомная собака, пишет Daily Mail.
Как сообщили на слушании в Шеффилде, инцидент произошел 12 февраля. Женщина лежала на шезлонге на пляже, когда случайно испугала животное и получила «очень незначительную» царапину. 2 июня Форд была госпитализирована после того, как почувствовала себя плохо. Ее состояние быстро ухудшалось, и лишь позже психиатр предположил, что у нее может быть бешенство.
Бабушка четверых внуков умерла через девять дней в больничной палате в окружении семьи. Родные находились рядом с ней в защитных костюмах, перчатках и масках.
В среду ее дочь Робин Томсон зачитала заявление от имени семьи перед присяжными. Она подчеркнула, что родные хотят, чтобы смерть матери «не была напрасной». По ее словам, крайне важно информировать людей о том, что при укусе или даже царапине животного за границей необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Томсон добавила, что надеется предотвратить ситуацию, когда «другая семья переживет такую же травму и потерю».
Томсон рассказала присяжным, как произошла травма:
«Она опустила ногу и испугала собаку. Царапина была очень небольшой, без заметного кровотечения».
Через несколько месяцев женщина обратилась в больницу Барнсли с рядом симптомов, включая сильные головные боли, тошноту, проблемы с движением и дезориентацию. На следующий день ее госпитализировали, поскольку состояние продолжало ухудшаться, однако врачи долго не могли определить причину болезни.
Подозрение на бешенство появилось только после того, как психиатр поинтересовался ее историей поездок. Его пригласили коллеги-врачи, обеспокоенные такими симптомами, как галлюцинации, дезориентация и тревожность, которые могли указывать на психическое расстройство.
После подтверждения диагноза Форд перевели в отделение инфекционных заболеваний больницы Royal Hallamshire в Шеффилде, однако вскоре после этого она умерла.
На слушании также сообщили, что бешенство — это вирусная инфекция, которая в 100 процентах случаев приводит к смерти после появления симптомов, однако ее можно предотвратить с помощью вакцинации.
Томсон рассказала присяжным, что во время пребывания матери в больнице все — и родственники, и персонал — должны были носить перчатки, маски, защитные щитки и халаты. Тем не менее, по ее словам, семья «держала ее за руку в последние минуты жизни».
Когда диагноз был подтвержден, врач сообщил родственникам, что «выздоровление невозможно и исход будет смертельным». По словам Томсон, наблюдать, как состояние матери «так быстро ухудшается» в больнице Барнсли, было «чрезвычайно травматично».
Она также рассказала, что перед смертью ее мать отказывалась пить, несмотря на отчаянные попытки семьи поить ее с помощью шприца. Кроме того, женщина каждые пять–десять секунд сплевывала слюну.
Эксперт по инфекционным заболеваниям из больниц Шеффилда доктор Кэтрин Картрайт объяснила, что это проявление гидрофобии — страха воды, который является характерным симптомом бешенства. Она отметила, что симптомы у Форд начали проявляться в конце мая. Это означает, что врачи больницы Барнсли уже ничего не могли сделать, чтобы спасти ее.
Картрайт добавила, что симптомы бешенства обычно появляются в течение четырех недель после заражения, однако иногда это может занять до трех месяцев, а в редких случаях — даже годы.