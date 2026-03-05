Британка умерла от бешенства после царапины на пляже во время отдыха

В среду ее дочь Робин Томсон зачитала заявление от имени семьи перед присяжными. Она подчеркнула, что родные хотят, чтобы смерть матери «не была напрасной». По ее словам, крайне важно информировать людей о том, что при укусе или даже царапине животного за границей необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Томсон добавила, что надеется предотвратить ситуацию, когда «другая семья переживет такую же травму и потерю».