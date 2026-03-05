Латвийские водители на дорогах сталкиваются с серьезной опасностью, но пик еще впереди
Латвийским водителям все чаще приходится сталкиваться с дикими животными на дорогах. Только за первые месяцы года число таких аварий уже выросло, а специалисты предупреждают: основная волна еще впереди — с наступлением весны начинается активная миграция зверей, из-за чего риск неожиданных встреч на трассах значительно увеличивается.
Дикие животные, которые чаще всего страдают в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии, — косули. В то же время аварии с оленями и лосями, хотя происходят реже, связаны с значительно более тяжелыми последствиями как для автомобиля, так и для его водителя и пассажиров. В самом дорогостоящем столкновении с лосем страховое возмещение за разбитый автомобиль превысило 83 тысячи евро, свидетельствуют данные страховой компании BALTA. Кроме того, в этом году в целом увеличилось число аварий с участием лесных животных, и эксперты предупреждают о приближении периода миграции зверей.
Если в январе и феврале прошлого года страховщику в общей сложности было заявлено 238 страховых случаев, связанных со столкновениями автомобилей с лесными животными, то в этом году за тот же период произошло уже 265 таких аварий.
«Количество столкновений с лесными животными на дорогах Латвии увеличилось из-за сложных условий вождения, на которые повлияли снег и лед. Обледенелые дороги посыпают солью, а она привлекает диких животных», — рассказывает руководитель продукта KASKO компании BALTA Угис Иевиньш.
В прошлом году самая дорогостоящая авария для страховой компании BALTA также произошла именно с лосем. В начале декабря дикое животное пострадало в ДТП с автомобилем Porsche Panamera, который после столкновения был полностью разбит. Его владельцу было выплачено страховое возмещение в размере более 83 тысяч евро.
Чаще всего столкновения происходят с косулями, затем следуют аварии с благородными оленями и лосями, отмечает представитель Латвийского национального музея природы Инта Ланге. «Хотя столкновения автомобилей с самым крупным животным Латвии — лосем — происходят сравнительно реже, их последствия нередко бывают очень тяжелыми», — добавляет ИЛанге.
Самая большая миграция зверей — еще впереди
Основная миграция лесных животных еще впереди, поскольку весной активизируются практически все животные, обитающие в Латвии — от крупных представителей семейства оленевых до куниц, выдр, птиц и даже жаб.
«Сезонные перемещения животных семейства оленевых связаны с кормлением. Весной эти звери становятся особенно активными, так как меняют места обитания: зимой у них один тип корма, а когда в природе появляются побеги и молодые растения, животные переходят кормиться в другие места», — рассказывает Ланге.
Самый активный период — апрель и май, когда звери «делят летние пастбища», однако водителям следует быть особенно внимательными уже с марта.
Автоводителям следует проявлять особую осторожность в утренние и вечерние часы, когда наступают сумерки.
Также следует учитывать, что олени и лоси чаще всего пересекают дорогу вблизи лесов и кустарников, тогда как косули могут выходить и на открытые пространства и поля. «Зимой эти животные чаще передвигаются стадами, а весной обычно мигрируют поодиночке или небольшими группами по два», — отмечает Ланге.
Детенышей животных на дорогах встретить можно редко, поскольку после рождения они чаще всего находятся в густых лесах или других удаленных местах и дороги не пересекают.
Нередко на дорогах могут появляться также лисы, енотовидные собаки, барсуки, выдры, норки, куницы, ежи и даже рыси, популяция которых в последние годы в Латвии выросла. Однако в статистике ДТП эти животные встречаются реже.
«Например, весной просыпаются ежи, которые после зимней спячки еще довольно медлительны, а их инстинкт в случае опасности — свернуться в клубок, а не убегать. На дороге это, к сожалению, довольно часто заканчивается тем, что животное попадает под машину», — рассказывает представитель Латвийского национального музея природы.
Когда погода становится более весенней, у дорог могут находиться и крупные птицы, особенно белые аисты. Следует учитывать, что аист взлетает медленно и низко, поэтому может неожиданно оказаться на пути автомобиля и привести к столкновению.