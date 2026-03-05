Латвийские водители на дорогах сталкиваются с серьезной опасностью, но пик еще впереди

Дикие животные, которые чаще всего страдают в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии, — косули. В то же время аварии с оленями и лосями, хотя происходят реже, связаны с значительно более тяжелыми последствиями как для автомобиля, так и для его водителя и пассажиров. В самом дорогостоящем столкновении с лосем страховое возмещение за разбитый автомобиль превысило 83 тысячи евро, свидетельствуют данные страховой компании BALTA. Кроме того, в этом году в целом увеличилось число аварий с участием лесных животных, и эксперты предупреждают о приближении периода миграции зверей.