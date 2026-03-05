Новая инициатива Нацобъединения - 30%-й налог на товары из России

В четверг Сейм передал на рассмотрение комиссии по бюджету и финансам инициативу оппозиционного Национального объединения о введении налоговой ставки в размере 30% на товары из стран высокого риска, прежде всего России, и товары, которые поступают в Латвию через рискованные цепочки поставок.