Новая инициатива Нацобъединения - 30%-й налог на товары из России
Сейм направил на рассмотрение комиссии предложение о введении 30‑процентного налога на товары из стран высокого риска. Инициатива предполагает ограничение зависимости от импорта из таких государств и усиление финансовой базы для обеспечения безопасности.
В четверг Сейм передал на рассмотрение комиссии по бюджету и финансам инициативу оппозиционного Национального объединения о введении налоговой ставки в размере 30% на товары из стран высокого риска, прежде всего России, и товары, которые поступают в Латвию через рискованные цепочки поставок.
Как ранее заявили в Нацобъединении, партия призывает ввести "налог экономической безопасности", чтобы уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование для безопасности государства.
Для введения этого налога партия разработала новый закон о налоге экономической безопасности, а также соответствующие поправки к закону о налоге на прибыль предприятий и закону о налогах и пошлинах.
Предложения Нацобъединения предусматривают, что налог будет распространяться на несколько групп товаров, в том числе продовольственное сырье, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, продукцию химической и текстильной промышленности.
Как заявила партия, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, в Латвию напрямую или через страны-посредники по-прежнему поступают товары российского происхождения, тем самым косвенно пополняя бюджет государства-агрессора. По мнению партии, такая ситуация недопустима ни с точки зрения безопасности, ни с моральной точки зрения.
Депутат Нацобъединения Артур Бутанс указал, что многие латвийские предприятия прекратили деятельность в России, отказавшись от прибыли из-за своей позиции, и сейчас находятся в неравных конкурентных условиях с теми, кто продолжает сотрудничество с государством-агрессором.