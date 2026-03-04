Отдайте деньги по-хорошему! Нацобъединению угрожают судебными приставами, заговорили даже о ликвидации партии

В KNAB агентству LETA указали, что это решение Верховного суда не влияет на действующий порядок выплаты государственному финансированию, назначенному политической организации. 11 июня 2024 года KNAB, установив факт незаконного использования финансирования, принял решение приостановить выплату государственного бюджетного финансирования этой политической организации на один год. В результате во втором полугодии 2024 года политической организации не были выплачены 376 003,60 евро, а в первом полугодии 2025 года — 389 047,05 евро.