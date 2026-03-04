Отдайте деньги по-хорошему! Нацобъединению угрожают судебными приставами, заговорили даже о ликвидации партии
Национальному объединению предстоит вернуть государству 210 673 евро, и если партия не сделает это добровольно, взыскание передадут судебному исполнителю - решение вступило в силу и подлежит обязательному исполнению.
Если Национальное объединение (NA) добровольно не вернет незаконно израсходованные средства государственного бюджета в размере 210 673 евро, взыскание будет передано судебному исполнителю для принудительного исполнения, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В KNAB агентству LETA указали, что это решение Верховного суда не влияет на действующий порядок выплаты государственному финансированию, назначенному политической организации. 11 июня 2024 года KNAB, установив факт незаконного использования финансирования, принял решение приостановить выплату государственного бюджетного финансирования этой политической организации на один год. В результате во втором полугодии 2024 года политической организации не были выплачены 376 003,60 евро, а в первом полугодии 2025 года — 389 047,05 евро.
В KNAB отмечают, что после вступления судебного решения в силу оно подлежит обязательному исполнению. Если решение не исполняется добровольно, соответствующая сумма может быть удержана из средств, выделенных политической организации и находящихся на ее счете. Если у политической организации недостаточно средств для покрытия незаконно израсходованной суммы, взыскание передается судебному исполнителю для принудительного исполнения.
Отвечая на вопрос о возможности ликвидации партии, в KNAB пояснили, что ликвидация юридического лица не освобождает его от исполнения обязательств. В данном случае ответственность относится к политической организации как к юридическому лицу.
Как уже сообщалось, 28 мая 2024 года KNAB обязал NA вернуть в государственный бюджет 210 673 евро. Такое решение было принято, поскольку в 2022 году партия израсходовала на коммуникацию с обществом и политическую агитацию средства государственного бюджета в размере 554 627 евро, тем самым превысив на 210 673 евро процентный лимит, который разрешено тратить на одну из трех целей, предусмотренных Законом о финансировании политических организаций (партий).