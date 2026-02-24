Нацобъединение проиграло спор в суде - придется вернуть в бюджет 210 тысяч евро

Как сообщалось, 28 мая 2024 года KNAB обязал Нацобъединение возместить 210 673 евро в государственный бюджет. Это решение было принято в связи с тем, что в 2022 году партия потратила средства государственного бюджета в размере 554 627 евро на связь с общественностью и политическую агитацию, превысив тем самым на 210 673 евро процентный лимит, который можно потратить на одну из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).