Нацобъединение требует отставки министра - чем провинился Чударс

Еще одним важным вопросом является расширение охраняемых территорий "Natura 2000" и определение новых природных заповедников, в состав которых во многих местах планируется включить активно используемые в сельском хозяйстве и мелиорированные земли, которые не соответствуют критериям охраняемых территорий. По мнению партии, это будет означать серьезные ограничения для собственников земель, так как не соблюдается принцип соразмерности и не обеспечен четкий механизм компенсаций.