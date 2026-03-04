Для латвийских военных в Ираке, Израиле и Ливане усилили меры безопасности. Что происходит на месте?

Одновременно, по его словам, на фоне звучит и вопрос о смене режима. «Если жители Ирана готовы взять власть в свои руки и воспользоваться этой возможностью, чтобы свергнуть репрессивный режим, то, конечно, это также должно поддерживаться со стороны США. Но первичным является вопрос ядерной программы». Спрудс подчеркнул, что иранский режим существует с 1979 года, и, хотя он репрессивный, недооценивать его устойчивость нельзя. «Режимы сильны до тех пор, пока они больше не сильны. Но этот режим в Иране существует с 1979 года. Оппозиция постоянно уничтожается и вытесняется».