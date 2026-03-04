Для латвийских военных в Ираке, Израиле и Ливане усилили меры безопасности. Что происходит на месте?
Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, и безопасность латвийских военнослужащих в миссиях в регионе остается приоритетом — связь с ними поддерживается непрерывно. Об этом в программе «900 секунд» заявил министр обороны Андрис Спрудс, комментируя конфликт вокруг Ирана и его возможное влияние как на региональную, так и на глобальную безопасность.
Министр отметил, что публично обозначенные США цели в отношении Ирана ясны. «Руководство США указало, что эти цели, связанные с Ираном, прежде всего включают уничтожение ядерной программы и ракетной программы страны, а также уничтожение другого вооружения и боевой техники, которые могут помочь Ирану влиять на регион, вести боевые действия и поддерживать террористические организации».
Одновременно, по его словам, на фоне звучит и вопрос о смене режима. «Если жители Ирана готовы взять власть в свои руки и воспользоваться этой возможностью, чтобы свергнуть репрессивный режим, то, конечно, это также должно поддерживаться со стороны США. Но первичным является вопрос ядерной программы». Спрудс подчеркнул, что иранский режим существует с 1979 года, и, хотя он репрессивный, недооценивать его устойчивость нельзя. «Режимы сильны до тех пор, пока они больше не сильны. Но этот режим в Иране существует с 1979 года. Оппозиция постоянно уничтожается и вытесняется».
Говоря о безопасности латвийских военных, министр признал, что общая ситуация в регионе ухудшается.
Латвийские военнослужащие участвуют в миссии НАТО в Ираке и миссиях ООН в Израиле и Ливане.
«Безопасность наших военнослужащих — наш приоритет. Есть связь с военнослужащими, необходимо соблюдать все требуемые меры безопасности, при необходимости — уходить в укрытия. Сейчас отменены активности за пределами территорий (баз)», - говорит министр обороны.
Он подчеркнул, что численность латвийского контингента в этих миссиях невелика, однако риски оцениваются тщательно.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает опасения, что внимание может сместиться с Украины. «Рисков несколько, и опасения обоснованны», — признал Спрудс. Он подчеркнул, что Латвия и Европа продолжат поддержку Украины, однако внимание США уже некоторое время стало более «широким», глобальным. «Мы свою поддержку продолжим, Европа свою поддержку продолжит, но очевидно, что внимание США уже какое-то время было более широким, более глобальным».
При этом он не видит угрозы единству НАТО.
«Если мы смотрим на НАТО как на альянс безопасности, то я не вижу ни малейшего влияния, которое ослабляло бы НАТО как организацию».
Оценивая перспективы развития конфликта на Ближнем Востоке, министр был осторожен:
«Я думаю, что в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, это несет риски — как для стабильности региона, так и глобально».
В то же время он отметил, что, по его мнению, США не намерены втягиваться в наземную операцию. «Я не вижу желания США вовлекаться с военнослужащими в наземную операцию в Иране. Это конкретные цели, которые достижимы воздушными ударами».
Спрудс допустил, что после достижения этих целей конфликт может быть ограничен, поскольку у Ирана также есть свои пределы — насколько далеко он может зайти в эскалации.