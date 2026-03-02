Иран далеко? Оказалось, не очень! Как конфликт на Ближнем Востоке ударит по кошельку латвийцев

Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке означает риск повышения инфляции и неопределенности в экономике, что, скорее всего, приведет к замедлению роста. "Но на данный момент говорить об этом слишком рано. Поэтому для ответа на вопрос о влиянии на мировые финансовые и ресурсные рынки необходимо сначала рассмотреть возможный ход, географию и продолжительность текущего конфликта. Сейчас конфликт идет по сценарию эскалации, причем Иран воспринимает ситуацию как экзистенциальную угрозу, стремясь дестабилизировать мировые энергетические рынки и судоходные пути в Персидском заливе", - говорит экономист, добавляя, что судоходство в Ормузском проливе в настоящее время приостановлено, а некоторые танкеры и контейнеровозы прекратили движение, что может привести к дальнейшему росту цен на нефть и газ, а также повлиять на цены на удобрения и другие сырьевые товары.