Иран далеко? Оказалось, не очень! Как конфликт на Ближнем Востоке ударит по кошельку латвийцев
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже толкает вверх мировые цены на нефть и газ, и, несмотря на удалённость Ирана, последствия ощутят и жители Латвии — от подорожания топлива до роста счетов за электроэнергию.
Конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на топливо и газ в Европе, в том числе и в Латвии, что может привести к более высокой инфляции, чем прогнозировалось ранее, заявили банковские экономисты агентству LETA.
Главный экономист латвийского Swedbank Лива Зоргенфрейя сказала, что события на Ближнем Востоке вновь высветили один из классических рисков мировой экономики - перебои с поставками на энергетическом рынке.
Эскалация конфликта - от ударов по Ирану и его нефтяной инфраструктуре до приостановки судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых потоков нефти и газа, и роста стоимости страхования морских перевозок - привела к резкой реакции цен на рынках. Цена на нефть марки Brent резко выросла в понедельник утром, ненадолго превысив 80 долларов США за баррель, после чего стабилизировалась ниже 80 долларов США. Цены на дизельное топливо выросли примерно на одну пятую. Цены на природный газ в Европе, где в этом сезоне из-за погодных условий не хватает мощностей для хранения, выросли более чем на четверть в понедельник утром.
Зоргенфрейя подчеркнул, что неопределенность очень высока, возможны колебания цен, и не исключено, что "рынки в какой-то момент отреагируют слишком остро".
Этот конфликт означает рост цен на энергоносители во всем мире, в том числе и в Латвии. Зоргенфрейя, ссылаясь на других аналитиков, говорит, что в худшем случае цены на нефть марки Brent могут превысить 100 долларов США за баррель, а цены на газ могут удвоиться.
"Цены на энергоносители будут зависеть от того, как долго продлится конфликт, как долго будет нарушено судоходство через Ормузский пролив и насколько будет нарушена добыча нефти и газа и повреждена инфраструктура", - сказала Зоргенфрейя, добавив, что для Европы и Латвии такая ситуация означает прямой и быстрый рост цен на энергоносители, поскольку они являются импортерами энергетического сырья.
"Наиболее ощутимое немедленное воздействие на реальную экономику окажут цены на топливо. Как правило, они реагируют первыми - обычно с задержкой в несколько недель, но, учитывая характер ситуации, это может произойти и раньше", - сказала экономист.
По ее словам, рост цен на газ, с другой стороны, скорее всего, резко отразится на ценах на электроэнергию для тех домохозяйств, которые платят за электричество по биржевой цене. Кроме того, не только европейские хранилища, но и Инчукалнское подземное хранилище газа в этом году заполнены гораздо меньше, чем обычно. Несмотря на то, что холодная зима и период наиболее активного расходования газа уже позади, этим летом газохранилища придется заполнять с более низкого уровня, чем в прошлом году, и, скорее всего, по гораздо более высоким ценам, чем ожидалось ранее.
В то же время экономист отметила, что пока рано делать новые прогнозы по инфляции или экономическому росту, поскольку существует множество возможных сценариев, но очевидно, что инфляция будет выше, чем 2,3%, прогнозируемые ранее.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис сказал агентству LETA, что события на Ближнем Востоке в последние дни уже вызвали значительную волатильность на мировых энергетических рынках, и реакция рынка была очень быстрой. Мировые цены на нефть взлетели, поскольку конфликт угрожает поставкам через Ормузский пролив. Это уже привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 6%, и это давление может отразиться на ценах на топливо в Европе и Латвии.
"Будущее влияние будет зависеть от того, перерастут ли военные действия в затяжную войну, которая ограничит экспорт нефти странами региона", - сказал Пургайлис, отметив, что в Латвии влияние будет косвенным, но реальным.
Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке означает риск повышения инфляции и неопределенности в экономике, что, скорее всего, приведет к замедлению роста. "Но на данный момент говорить об этом слишком рано. Поэтому для ответа на вопрос о влиянии на мировые финансовые и ресурсные рынки необходимо сначала рассмотреть возможный ход, географию и продолжительность текущего конфликта. Сейчас конфликт идет по сценарию эскалации, причем Иран воспринимает ситуацию как экзистенциальную угрозу, стремясь дестабилизировать мировые энергетические рынки и судоходные пути в Персидском заливе", - говорит экономист, добавляя, что судоходство в Ормузском проливе в настоящее время приостановлено, а некоторые танкеры и контейнеровозы прекратили движение, что может привести к дальнейшему росту цен на нефть и газ, а также повлиять на цены на удобрения и другие сырьевые товары.
Гашпуйтис сказал, что убийство высокопоставленных иранских лидеров само по себе не означает смены режима. Поэтому конфликт может перерасти в войну на истощение с далеко идущими последствиями для мировой и национальной экономики. Очень важно, смогут ли США и Израиль достаточно быстро уничтожить запасы ракет и пусковые установки Ирана, прежде чем будут исчерпаны ресурсы противовоздушной обороны.
Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш говорит, что цены на нефть уже пострадали. Они начали расти еще до начала войны, поскольку считалось, что столь высокая концентрация американских войск в регионе - это не просто средство психологического давления.
Самая низкая цена на нефть в начале января составляла чуть менее 60 долларов США за баррель, в субботу 28 февраля - 73 доллара США, а в понедельник утром она ненадолго превысила 80 долларов США за баррель. В середине дня она составляла 78,4 доллара США за баррель.
"Такую цену нельзя назвать удручающе высокой для потребителей, и она не сильно отличается от начального уровня 2025 года", - сказал Страутиньш, добавив, что цены на другие энергоносители также пострадали.
Такой уровень цен нельзя назвать шокирующим, но это очень неприятно в то время, когда газохранилища Европы почти пусты и должны быть заполнены в срочном порядке. Страутиньш отметил, что произошедшего пока недостаточно, чтобы вызвать всплеск инфляции.