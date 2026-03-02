Латвийский университет утвердил строгие правила использования ИИ в обучении

«Как научный университет мы считаем своей обязанностью следить за развитием технологий и использовать предоставляемые ими возможности, одновременно критически анализируя связанные с их применением риски и реализуя необходимые превентивные меры. Университет не запрещает технологии, а способствует их ответственному использованию. Наша цель – обеспечить учебный процесс, в результате которого студенты действительно получают обещанные знания, навыки и компетенции. Студенты должны быть информированы как о возможностях инструментов ИИ, так и об их ограничениях – технологии в обучении должны быть помощником, а не заменой», – говорит проректор по учебной работе ЛУ Кристине Страда-Розенберга.