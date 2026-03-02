Латвийский университет утвердил строгие правила использования ИИ в обучении
Сенат Латвийского университета утвердил первые в стране обязательные правила использования искусственного интеллекта в учебном процессе. Новый регламент вступает в силу в середине марта 2026 года
Сенат Латвийского университета (ЛУ) утвердил правила использования инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе, установив единый, обязательный и юридически закрепленный порядок применения ИИ в обучении. Новый регламент вступит в силу 16 марта 2026 года.
Этим решением ЛУ становится одним из первых вузов в Латвии, который, в соответствии с изменениями в Законе о высших школах, внесенными в январе, регулирует использование ИИ в учебном процессе на уровне Сената, четко определяя как возможности, так и границы в период, когда инструменты генеративного ИИ стремительно входят в образование, рынок труда и повседневную жизнь общества.
«Как научный университет мы считаем своей обязанностью следить за развитием технологий и использовать предоставляемые ими возможности, одновременно критически анализируя связанные с их применением риски и реализуя необходимые превентивные меры. Университет не запрещает технологии, а способствует их ответственному использованию. Наша цель – обеспечить учебный процесс, в результате которого студенты действительно получают обещанные знания, навыки и компетенции. Студенты должны быть информированы как о возможностях инструментов ИИ, так и об их ограничениях – технологии в обучении должны быть помощником, а не заменой», – говорит проректор по учебной работе ЛУ Кристине Страда-Розенберга.
Правила предусматривают, что использование ИИ в ЛУ основывается на четырех принципах: добросовестности, открытости, ответственности и безопасности данных. Студенты будут обязаны четко указывать факт использования ИИ в своих работах, а преподаватели – определять, в каких случаях и в каком объеме использование ИИ в конкретном учебном курсе допустимо.
Несанкционированное использование инструментов ИИ будет приравнено к использованию запрещенных вспомогательных средств и будет считаться нарушением академической честности.
Регламент особо подчеркивает защиту персональных данных и интеллектуальной собственности. Студентам и преподавателям будет запрещено загружать информацию ограниченного доступа или учебные материалы в инструменты ИИ, для которых ЛУ не приобрел лицензию или которые официально не внедрены в Университете. Также запрещено создание дипфейков и использование нелицензированных виртуальных ассистентов ИИ от имени ЛУ.
В то же время правила предусматривают существенный баланс – результаты инструментов распознавания контента, созданного генеративным ИИ, не смогут использоваться как единственное основание при оценке работы студента или как доказательство нарушения академической честности. Окончательная ответственность за оценку всегда будет лежать на преподавателе.
Правила предусматривают гибкий подход – допустимость использования ИИ в конкретном курсе определяет преподаватель, учитывая цели обучения и достигаемые результаты. Факультеты и директора учебных программ смогут уточнять порядок использования ИИ в соответствии со спецификой отрасли.