Кумовство до добра не довело: супруга Росликова и жена ее брата успели поработать помощницами депутатов

В Рижской думе, где работает Росликов, численность фракции "За стабильность" тоже уменьшилась - ее покинул многолетний соратник Росликова Валерий Петров. Уже более полугода с этой партией больше не связывает свое имя и Майрис Бриедис. Бывший боксер не скрывает, что нашел в думе других единомышленников и консультируется с партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) под руководством Айнарса Шлесерса. Однако Шлесерс отвергает возможность того, что вышедшие из партии "За стабильность" депутаты могут баллотироваться в Сейм вместе с ЛПМ.