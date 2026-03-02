Кумовство до добра не довело: супруга Росликова и жена ее брата успели поработать помощницами депутатов
Фракция партии "За стабильность" в Сейме фактически прекратила существование после серии скандалов и ухода депутатов, что привело к потере влияния и финансирования. Бывшие соратники обвиняют Алексея Росликова в авторитарном стиле руководства.
Фракция партии "За стабильность" в Сейме распалась. На предыдущих выборах партия под руководством Алексея Росликова получила 11 депутатских мандатов, однако после нескольких скандалов ряды парламентариев сократились настолько, что фракция не смогла далее существовать. Это означает не только снижение ее влияния в парламенте, но и серьезные финансовые потери.
Лидер партии считает, что уход депутатов из фракции не повлияет на рейтинги "За стабильность", и вместе с оставшейся командой намерен участвовать в следующих выборах в Сейм, сообщила программа "Ничего личного" на телеканале TV3.
Бывшие члены фракции рассказывают, что недовольство стилем работы Росликова в партии зрело уже давно. К тому же выяснилось, что в конце января он устроил на работу в Сейм помощницами депутатов свою жену Киру Росликову и ее родственницу. Еще в прошлый четверг на сайте Сейма можно было убедиться в том, что Кира Росликова является помощницей депутата Ильи Иванова, а жена ее брата Ирина Буш - помощницей депутата Дмитрия Коваленко. В пятницу их имена с сайта парламента были удалены.
В Рижской думе, где работает Росликов, численность фракции "За стабильность" тоже уменьшилась - ее покинул многолетний соратник Росликова Валерий Петров. Уже более полугода с этой партией больше не связывает свое имя и Майрис Бриедис. Бывший боксер не скрывает, что нашел в думе других единомышленников и консультируется с партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) под руководством Айнарса Шлесерса. Однако Шлесерс отвергает возможность того, что вышедшие из партии "За стабильность" депутаты могут баллотироваться в Сейм вместе с ЛПМ.