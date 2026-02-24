"Полная некомпетентность руководства!" Бывший член "За стабильность" Юдин рассказал о закулисье партии Росликова
Скандальную, пророссийскую партию «За стабильность» за сравнительно короткое время покинули несколько заметных членов. Лидер Алексей Росликов происходящее прямо и косвенно объясняет «давлением спецслужб», однако бывшие соратники называют это выдумкой Росликова.
С довольно жесткими признаниями о том, как дела обстояли внутри партии, недавно в соцсетях выступил бывший член правления «За стабильность» Игорь Юдин.
«Многие считают, что мой уход связан с каким-то “давлением спецслужб”. Поясню: за пять лет, с тех пор как я стал членом партии, я не почувствовал ни малейшего давления со стороны каких бы то ни было спецслужб. Меня не вызывали на беседы, мне совершенно точно не угрожали, - объясняет Юдин. - Это миф, созданный, чтобы объяснить, почему люди выходят из этой партии».
При этом Юдин добавляет, что решение покинуть «За стабильность» он принял не из-за того, что партия сейчас находится в поле зрения правоохранительных органов и получила предупреждение от Генеральной прокуратуры.
«Главной причиной моего решения уйти стала полная некомпетентность руководства фракции. Работа парламента не может сводиться лишь к съемке видеороликов для соцсетей. Это должна быть регулярная, конструктивная командная работа, которой, к сожалению, не было», — жестко заявляет Юдин.
Фракцию этой политической силы в Сейме возглавляет Светлана Чулкова. «У меня были и вопросы к руководству партии, но, к сожалению, уровень, на котором это руководство общается, скажем так, — есть куда расти… Вот причины, по которым я решил покинуть фракцию, партию и работать как независимый депутат», — говорит Юдин в видеоролике.
Пошатнулась ли судьба «За стабильность»?
В этом месяце из правления партии «За стабильность» исключены еще два члена — депутаты Сейма Игорь Юдин и Ефимий Клементьев.
Юдин и Клементьев были избраны в 14-й Сейм по списку «За стабильность», однако перед следующими парламентскими выборами они покинули партию и сейчас работают как внефракционные депутаты.
Сейчас в правлении «За стабильность» остаются пять членов — лидер партии, депутат Рижской думы Алексей Росликов, а также Светлана Чулкова, Руслан Верещагин, Наталья Марченко-Йодко и Вячеслав Цыганов.
Как сообщалось, в начале этого года «За стабильность» покинули несколько депутатов — Дмитрий Коваленко, Илья Иванов и Амил Салимов. В результате распалась фракция партии в Сейме, поскольку в ней больше не было минимально необходимых пяти парламентариев. Председатель фракции в Сейме Светлана Чулкова заявляла, что «Стабильности!» продолжит работу в парламенте как четыре независимых депутата.
Фракцию можно создать, если в Сейм избрано не менее пяти депутатов от одного списка кандидатов, при этом изменить принадлежность к фракции невозможно. То есть депутаты, избранные от одного списка, могут сформировать только одну фракцию и не могут вступить в другую.
Изначально после выборов в Сейм во фракции «За стабильность» было 11 человек.
Росликов пообещал игнорировать Генпрокуратуру
Лидер «За стабильность» Алексей Росликов уход нескольких депутатов из партийной фракции в беседе с агентством LETA объяснял как разногласиями по вопросам Украины, так и, по его мнению, направленным против партии «давлением спецслужб».
Также сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «За стабильность» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение. Предупреждение вынесено потому, что прокуратура усмотрела нарушения запретов, установленных законом. Нормы закона предусматривают, что партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости Латвии или других демократических государств и их территориальной целостности, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного строя Латвии или иной демократической страны, а также призывать не исполнять законы.
Росликов заявил, что требования, изложенные в предупреждении Генпрокуратуры, выполнять не будет, что может привести к решению о закрытии партии. В таком случае политик, со своей стороны, готов судиться.