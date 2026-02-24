Прогулка с собакой для пожилых людей закончилась переломами. Как защитить себя в гололед?
Зимой у пожилых людей возрастает риск падений — в этом году уже зафиксированы случаи, когда люди старше 65 лет, отправившись на прогулку с собакой, поскользнулись на обледенелых тротуарах и получили переломы.
Безопасность зимой начинается с подходящей по погоде одежды и обуви, которая защищает от обморожения и скольжения, однако еще больше внимания следует уделять повседневным привычкам и состоянию жилья.
Мороз, гололед и падения
Низкая температура воздуха существенно повышает риски для здоровья. Пожилые люди хуже переносят резкие перепады температуры — на холоде ухудшается кровообращение, увеличивается нагрузка на сердце и дыхательную систему. Кроме того, в мороз образуется опасный и не всегда сразу заметный лед, что подвергает представителей этой возрастной группы риску падений. Известно, что для людей почтенного возраста падения особенно опасны и могут закончиться серьезными травмами, восстановление после которых бывает затруднительным.
В страховой компании If в этом году зафиксированы случаи выплат, когда люди старше 65 лет во время прогулки с собакой неудачно поскользнулись и получили переломы. В этих случаях была выплачена компенсация примерно в размере 720 евро за сам факт травмы на основании диагноза.
В других случаях жители поскользнулись на тротуарах, выходя из дома или направляясь к остановке общественного транспорта, и получили растяжения связок спины и ушибы копчика, при этом расходы на лечение приближались к 1500 евро.
«Часто люди недооценивают, насколько внезапно падение может превратиться в серьезное происшествие, особенно для пожилых людей. Поэтому родственникам вместе с пожилым человеком стоит подумать, обязательно ли выходить из дома в таких условиях, если есть проблемы с равновесием, подвижностью и другие ограничения», — отмечает руководитель продукта страхования от несчастных случаев If Инга Драуле.
Дом — остров безопасности или зона риска?
Зима может быть сложной и дома. Если требуется дополнительный уход за жильем — уборка снега, переноска дров, растопка печи или контроль системы отопления — следует помнить, что это требует физической нагрузки и передвижения в более сложных условиях, что для пожилого человека может быть чрезмерно тяжело. Если известно, что человеку необходимо регулярно выполнять такие работы, предложите свою помощь или, если возможно, наймите кого-то, кто сможет позаботиться об этом вместо него.
Особое внимание следует уделять безопасности отопления. Газ, электрические обогреватели и печи требуют постоянного контроля, поскольку даже небольшая забывчивость может означать невыключенный газ или перегруженный обогреватель, что становится серьезной угрозой.
«Несчастные случаи дома часто происходят из-за, казалось бы, небольшой невнимательности — зацепился за ковер или попытался дотянуться до высокой полки», — поясняет Инга Драуле. «Зимой в помещениях чаще бывает полумрак, поэтому риски возрастают. В If зарегистрировано несколько страховых случаев, когда пожилые люди поскользнулись в ванной, споткнулись о ковер, ударили ногу о дверной косяк или ножку стола».
Ежедневное общение — забота, предотвращающая трагедии
Такие ситуации можно предотвратить с помощью простых решений — приобрести нескользящие коврики (в том числе для ванной), обеспечить хорошее освещение и разместить повседневно необходимые предметы на доступной высоте.
Не только зимой, но и в другие времена года важно регулярно поддерживать связь с пожилым человеком. Даже короткий звонок или сообщение демонстрируют заботу и одновременно служат проверкой безопасности. Если пожилой человек не отвечает на звонок, это может быть первым сигналом, что необходимо убедиться в его здоровье и безопасности.
Чтобы понимать, как действовать в подобных ситуациях, стоит заранее договориться о плане Б — например, с соседом, родственником или другом, живущим поблизости, который сможет зайти и проверить, все ли в порядке.
Выходя из дома
Хотя движение на свежем воздухе важно, зимой приоритетом должна быть безопасность. Короткая прогулка по знакомому, не скользкому маршруту и, желательно, в сопровождении — лучший выбор, чем поездка в общественном транспорте или поход в магазин или на рынок.
Полезной поддержкой могут стать различные умные устройства — например, смарт-часы с функцией обнаружения падения или персональные системы экстренной помощи (PERS), которые автоматически распознают серьезное падение и немедленно отправляют уведомление в службу неотложной помощи или родственникам. Часто в них используется GPS-технология, позволяющая точно определить местоположение человека. Также приложения для мониторинга на смартфонах дают возможность и пожилому человеку, и его родственникам быстро убедиться, что в повседневной жизни все проходит спокойно и безопасно.
Выходя из дома, следует учитывать и то, что зима — сезон вирусов, а выздоровление у пожилых людей обычно проходит тяжелее и дольше. Поэтому покупка продуктов и медикаментов с помощью родственников — не только более удобный, но и более безопасный вариант, позволяющий избегать мест большого скопления людей.