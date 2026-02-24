Прогулка с собакой для пожилых людей закончилась переломами. Как защитить себя в гололед?

Зима может быть сложной и дома. Если требуется дополнительный уход за жильем — уборка снега, переноска дров, растопка печи или контроль системы отопления — следует помнить, что это требует физической нагрузки и передвижения в более сложных условиях, что для пожилого человека может быть чрезмерно тяжело. Если известно, что человеку необходимо регулярно выполнять такие работы, предложите свою помощь или, если возможно, наймите кого-то, кто сможет позаботиться об этом вместо него.