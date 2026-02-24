В Риге объявлен конкурс на создание новой радиостанции. Главное требование связано с языком вещания

В конкурсе могут участвовать физические лица, а также зарегистрированные в Латвии, государствах – членах Европейского союза и странах Европейской экономической зоны юридические лица или объединения физических и юридических лиц, в отношении которых не объявлен процесс неплатежеспособности, не начата процедура банкротства или иные процессы, негативно влияющие на деятельность, а также отсутствуют налоговые задолженности, превышающие 150,00 евро.