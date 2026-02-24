В Риге объявлен конкурс на создание новой радиостанции. Главное требование связано с языком вещания
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome - NEPLP) объявил конкурс на предоставление права вещания для создания коммерческой или некоммерческой радиопрограммы либо расширения зоны вещания в Риге на частоте 107,7 MHz.
Главным требованием к радиопрограмме является обеспечение непрерывного круглосуточного вещания на латышском языке. Претенденты вправе самостоятельно выбрать формат программы – информационный, информационно-музыкальный или музыкальный.
В конкурсе могут участвовать физические лица, а также зарегистрированные в Латвии, государствах – членах Европейского союза и странах Европейской экономической зоны юридические лица или объединения физических и юридических лиц, в отношении которых не объявлен процесс неплатежеспособности, не начата процедура банкротства или иные процессы, негативно влияющие на деятельность, а также отсутствуют налоговые задолженности, превышающие 150,00 евро.
Срок подачи заявок – до 9 апреля 2026 года до 10.00. Заявки будут рассмотрены, и решение принято не позднее 9 июля 2026 года.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии предлагают за 8 лет закрыть все русскоязычные радиостанции - и коммерческие тоже.