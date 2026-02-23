Лаймдота Страуюма: "Нам казалось, что мы станем балтийской Швейцарией. Банковским раем..."
Бывший премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма оценивает решения 90-х годов, объясняет, почему Литва вырвалась вперед, и рассуждает о роли государства, бюрократии и личной ответственности в развитии страны.
Лаймдота Страуюма находится на пенсии, но продолжает активно работать. Она является председателем совета Латвийского университета бионаук и технологий. После завершения активной политической карьеры участвует в различных проектах, например в обществе «Latvijas formula 2050», где состоит в правлении.
«У меня семь внуков, так что дел хватает. Хочется заняться тем, на что раньше не хватало времени, почитать какую-нибудь книгу».
На вопрос, в какой степени политики прислушиваются к рекомендациям, которые разрабатывают такие аналитические центры, как «Latvija 2050», Страуюма вздыхает: «К сожалению, я больше не в политике, но мы стараемся проводить конференции с участием и политиков, и чиновников, и бизнеса. Что кому запомнится — это уже другой вопрос.
Плохо то, что у большинства чиновников нет никакого опыта в предпринимательстве, они не работали и в науке, нигде вне государственной службы, поэтому слабо понимают, что происходит в реальной жизни за пределами госуправления.
Так возникает отрыв между политикой и обществом. Такие аналитические центры нужны, чтобы хоть как-то расшевелить политическую среду».
Ошибки из-за нехватки опыта в 90-х
Обращаясь к 90-м годам в Латвии, Лаймдота Страуюма, как и другие участники этого цикла бесед, подчеркивает, что крупные политические установки были правильными — восстановление Латвийского государства, Конституции, укрепление государственного языка. Переход к рыночной экономике и приватизация также были концептуально верными.
«Другое дело — как это реализовывалось на местах. Сначала процесс был совершенно хаотичным, затем было создано Агентство приватизации, и процесс стал немного более прозрачным. И все же государственное управление тогда было полностью без опыта.
Ни в одной книге не было описано, как переходить от социализма к свободному рынку. Фактически получился переход к дикому капитализму без социальной составляющей.
Сформировалось то неравенство, которое мы видим до сих пор, потому что часть общества фактически осталась вне игры. Конечно, нельзя забывать и о коррупции и договоренностях, которые стали побочным продуктом дикого капитализма. В обществе возникли разговоры о “разграблении государства”. Были и успешные примеры приватизации, тот же Latvijas finieris».
Банки и транзит — неверные приоритеты
Говоря о том, почему сейчас Литва опережает Латвию, Страуюма считает, что определенная основа была заложена уже в 90-е годы. «Тогда и государственному управлению, и бизнесу казалось, что мы станем мостом между Востоком и Западом. В качестве приоритетов были выдвинуты транзитные отрасли между Россией и западным рынком — порты, железная дорога. Но мы видим, чем это закончилось и что произошло с нашим транзитным бизнесом, когда оказалось, что Россия не является надежным партнером и началась война.
И второе — нам казалось, что мы будем предоставлять услуги, особенно в банковской сфере, станем балтийской Швейцарией. Банковским раем, особенно для нерезидентов с Востока. И мы видим, что произошло с этим банковским раем. Начиная с Banka Baltija, а затем все эти финансовые и банковские кризисы. Так мы и жили в череде кризисов с надеждой на дружественный российский рынок.
А Литва в это время сосредоточилась на двух вещах — промышленности и энергетической независимости. С последствиями наших неправильных выборов мы живем до сих пор».
Нам нужно стать умнее
Возвращаясь к сегодняшнему дню — есть ли у нас после вступления в ЕС и НАТО стратегическое видение развития экономики? Лаймдота Страуюма подчеркивает, что, думая о будущем, мы не можем оставаться экономикой с низкой добавленной стоимостью.
«Латвия не может стать больше ни территориально, ни по численности населения. Экстенсивная экономика нам не подходит. Только интенсивная — за счет повышения производительности труда, продуктивности. Это означает, что нужно становиться умнее, развивать высокие технологии.
Это не значит, что следует принижать сельское хозяйство и лесное хозяйство, которые сейчас дают 40% экспорта, но и там нужно смелее внедрять высокие технологии».
Что может сделать государство в этой сфере? «Намного более осмысленно использовать европейское финансирование, целенаправленно поддерживая именно отрасли высоких технологий. В свое время с большими дискуссиями был создан Altum — финансовый инструмент, с помощью которого государство может помогать. Конечно, как только появляется государственная поддержка, возникает ревность — почему одним дают, а другим нет. Но другого пути к обеспечению эффективной экономики нет: государство в определенной мере должно вмешиваться и определять приоритеты. И особое внимание нужно уделять образованию. Хороши реформы, которые проводятся в высшем образовании, существенно упрощая механизмы аккредитации новых программ, что делает образование более гибким, но в целом в сфере образования еще многое предстоит сделать».
Страх ответственности порождает бюрократию
Говоря о наболевшем вопросе чрезмерной бюрократии, Лаймдота Страуюма предлагает посмотреть на проблему и с другой стороны.
«В определенной мере в самом обществе существует спрос на регулирование и бюрократию. Из страха ответственности мы требуем инструкций, чтобы самим не думать».
Она приводит пример недавних дебатов о нагрузке учеников 9-х классов, с которой одна школа справляется лучше, другая хуже. Директор одной школы потребовал регулирования. «Как директор он мог бы принять соответствующие решения, но не хочет сам брать на себя ответственность. Так бюрократия и разрастается. Я желаю господину Эндзиньшу успеха в работе его комиссии по борьбе с бюрократией, но он немного похож на камикадзе. Одной комиссией вряд ли удастся помочь, если не изменится общее отношение к личной ответственности».
Отвечая на вопрос, почему у нас не складывается с крупными проектами, Лаймдота Страуюма вновь говорит о личной ответственности. «Премьер-министр не может лично проконтролировать все. Трудно, если он не может положиться на министра или чиновников министерства. Тогда получается — кто-то не подсказал, что так нельзя планировать финансирование. Должна же быть какая-то ответственность за использование государственного бюджета, денег налогоплательщиков!»
По словам Лаймдоты Страуюмы, иногда не складывается и с крупными частными проектами. Она признается, что очень огорчена тем, как сложилась ситуация с идеей песенного фестиваля, посвященного Раймонду Паулсу. Кто-то что-то не довел до конца, и, возможно, свою роль сыграла и чья-то ревность.
В завершение Лаймдота Страуюма напоминает: «Мир меняется, мы должны быть способны к совместной работе. Будущее полно вызовов».