Лаймдота Страуюма: "Нам казалось, что мы станем балтийской Швейцарией. Банковским раем..."

Что может сделать государство в этой сфере? «Намного более осмысленно использовать европейское финансирование, целенаправленно поддерживая именно отрасли высоких технологий. В свое время с большими дискуссиями был создан Altum — финансовый инструмент, с помощью которого государство может помогать. Конечно, как только появляется государственная поддержка, возникает ревность — почему одним дают, а другим нет. Но другого пути к обеспечению эффективной экономики нет: государство в определенной мере должно вмешиваться и определять приоритеты. И особое внимание нужно уделять образованию. Хороши реформы, которые проводятся в высшем образовании, существенно упрощая механизмы аккредитации новых программ, что делает образование более гибким, но в целом в сфере образования еще многое предстоит сделать».