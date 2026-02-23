Недостаточный вес, плохое зрение, прием антидепрессантов - какие еще причины не дают пройти отбор в СГО
Расширение Службы государственной обороны (СГО) выявило неожиданную проблему — значительная часть молодежи не проходит медицинский отбор. Неврологические расстройства, проблемы с психикой, зрением и опорно-двигательной системой ставят под угрозу планы ежегодного призыва.
Вскоре после вторжения России в Украину Латвия решила ускоренно увеличить численность армии. С июля 2023 года действует Служба государственной обороны. Сейчас отбирают молодежь на июльский призыв, который станет крупнейшим — полторы тысячи человек, а к 2028 году ежегодно службу должны будут начинать четыре тысячи молодых людей. Это будет непросто: треть добровольцев и примерно половина призванных в обязательном порядке отсеиваются по состоянию здоровья.
Микелис Знотиньш подал заявку в одном из первых призывов и завершил службу прошлой весной. Он подтверждает, что служба требует выносливости:
«Здоровье, конечно, играет роль. Легко ли все выполнить, можно ли все сделать? Все выполнимо, ничего невозможного не требуют. Чаще это психологически тяжело. Посоветовал бы я подготовиться заранее — привыкнуть к бегу, к физическим нагрузкам? Конечно, это на пользу, но можно обойтись и без этого».
В январе службу начал шестой призыв. Сейчас отбирают полторы тысячи молодых людей для 11-месячной службы, которая стартует в июле. Хотя добровольно записалось рекордное число, дополнительно по жребию призвали еще 400 человек. Это связано с тем, что по состоянию здоровья отсеивается треть добровольцев и почти половина из числа призванных по жребию.
В июльский призыв 2025 года добровольно подали заявки 783 человека, службу начали 566 (72%). Из 800 отобранных в обязательном порядке службу начали 176 (22%) — здесь отсев произошел не только по медицинским причинам.
Физическая подготовка отдельно не оценивается. Медицинские требования такие же, как к профессиональным военным. Советник Министерства обороны по вопросам медицинского обеспечения Бирута Клейна поясняет: «Этот подход себя оправдал. Через отбор мы поняли, какие сейчас существуют проблемы, в каких областях здоровья они проявляются и на что нужно обратить внимание в будущем».
Первые призывы проверял медицинский центр армии, но с декабря 2024 года действует договор с SIA «Dziedniecība». Максимальная сумма контракта — 907 498 евро, оплата производится по количеству проведенных обследований. Осмотры проходят в поликлинике в Кенгарагсе в Риге.
Алекс Диденко, начавший службу в этом году в Штабном батальоне НВС, вспоминает, что все происходило медленно и медкомиссия заняла целый день: «Мы ходили к врачам по списку. К одному попадешь быстрее, к другому приходится ждать — не очередь, просто врача нет».
Сейчас завершается новый тендер, и с марта планируется заключить договоры с несколькими медучреждениями. Обследования будут возможны не только в Риге, но и в Курземе и Латгале. В Видземе и Земгале найти поставщиков услуг пока не удалось.
В день проверяют около 30 молодых людей. Перед этим они заполняют анкету о здоровье, семье и привычках. Однако система e-veselība пока мало помогает. Директор департамента Службы государственной обороны Минобороны Кристерс Граузе отмечает: «Она неполная и фрагментарная, поэтому часто не дает достаточной информации о призывнике. Основная нагрузка остается на комиссии». При этом в систему не попадают результаты обследований (кроме анализов) и заключения после этих проверок, хотя они могли бы дать широкую картину здоровья двадцатилетних.
Призывников оценивают десять врачей, проводят анализы, рентген и другие обследования. Каждый дает свое заключение, итоговое решение принимает руководитель комиссии. По словам представительницы SIA «Dziedniecība» Эдвины Федореки, каждый случай рассматривается индивидуально.
Некоторые призывники вспоминают стоматолога, дерматолога и проверку слуха. В кабинете психиатра сначала заполняется анкета, затем проводится беседа. Роберт Том Зиле рассказал, что семейный врач особенно тщательно изучал прежние спортивные травмы и направил его на дополнительное МРТ, после чего он был принят. Карлис Вилде отметил, что волновался из-за давления: у двух его знакомых отказ был именно из-за повышенного давления.
В решении о призыве детали не указываются. Чтобы узнать причину отказа, нужно обращаться в медцентр. После прошлогоднего призыва оспорили 27 решений, в 14 случаях категория годности была изменена. Во время службы по состоянию здоровья увольняют до пяти процентов. Как отмечает Федорека, обследование комплексное, но не углубленное — оно оценивает состояние на данный момент.
Журналисты попросили поделиться опытом тех, кто хотел служить, но не прошел. Среди причин называли недостаточный вес, плохое зрение, но чаще — тревожные расстройства и прием антидепрессантов в прошлом.
По словам Бируты Клейны, чаще всего выявляются неврологические нарушения, проблемы опорно-двигательной системы, зрения, а также заболевания полости рта и зубов.
При анализе случаев, когда до принятия не хватило совсем немного (категория 4C), распределение причин было следующим:
- 35% — невротические, стрессовые и соматоформные расстройства,
- 23% — эндокринные и обменные заболевания,
- 15% — болезни верхних дыхательных путей,
- 14% — астма и хронические болезни легких,
- 13% — нарушения рефракции зрения.
«В 18 лет мы получаем молодого человека таким, каким он сформировался в обществе. Очень важно, чтобы к этому подключился и сектор здравоохранения», — говорит Клейна.
Схожую картину видит и Центр профилактики и контроля заболеваний. По словам старшего аналитика общественного здоровья Иветы Пудуле, состояние здоровья молодежи ухудшается: около 30% детей регулярно жалуются на боли в спине и головные боли, распространены раздражительность и бессонница.
Рождаемость снижается, однако план предполагает ежегодный призыв четырех тысяч человек уже через два года. Демографические и медицинские тенденции показывают, что задача будет непростой. Критерии отбора менять пока не планируется. «Единственное, что мы можем изменить, — это подумать, как через существующие медицинские учреждения по всей стране, еще до достижения 18 лет, внедрить механизмы, которые позволят выявлять определенные индикаторы заранее — до того, как молодой человек попадет к нам или в другие службы», — говорит Граузе.