В Эстонии мужчина, к которому приехали полицейские, перерезал себе горло
В Эстонии выезд полиции для задержания закончился трагедией: многочасовые переговоры с мужчиной, уклонявшимся от следствия, завершились его гибелью. История, которая потрясла даже опытных сотрудников и подняла вопросы о рисках подобных операций.
В воскресенье утром, в 8:47, полицейский патруль прибыл на улицу Кааре в Йыхви (город на северо-востоке Эстонии), чтобы доставить в участок мужчину, не отвечавшего на неоднократные вызовы следователя. Ранее, в ночь на 27 февраля, полиция уже выезжала на вызов, связанный с этим же мужчиной, в одно из развлекательных заведений, где он в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно и беспокоил других посетителей.
Тогда мужчина также повел себя агрессивно с полицейскими и ударом головы оставил вмятину на патрульном автомобиле. Его задержали, отправили в местную тюрьму для вытрезвления и возбудили дело. Поскольку мужчина не реагировал на неоднократные вызовы следователя, было вынесено постановление о принудительном приводе, для исполнения которого полицейские и прибыли к нему в воскресенье утром.
Когда полицейские прибыли по адресу, мужчина подошел к двери своей квартиры, но сотрудничать отказался и внутрь сотрудников правопорядка не впустил. «36-летний мужчина приставил нож к горлу и по-прежнему отказывался сотрудничать. Поскольку он и ранее вел себя агрессивно по отношению к полицейским, на место происшествия были дополнительно вызваны сотрудники отряда быстрого реагирования и переговорщики. В состояние готовности привели и спасательную автолестницу. В итоге мужчина впустил полицейских в квартиру, но, угрожая причинить себе вред, поочередно приставлял нож то к горлу, то к животу», – пояснил оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юусе.
Переговоры в квартире продолжались около двух часов, в течение которых мужчину пытались успокоить, склонить к сотрудничеству и убедить его отложить нож. «Мужчина вел себя неадекватно и не подчинялся приказам полицейских положить нож. Чтобы взять ситуацию под контроль, сотрудник отряда быстрого реагирования применил против него электрошокер. Тазер попал в цель, однако это не усмирило мужчину. После этого он приставил нож к горлу и лишил себя жизни. Полицейские немедленно приступили к оказанию первой помощи, но, к сожалению, нанесенные им себе ранения были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия», – отметил Юусе.
Юусе признал, что даже для опытных полицейских стало неожиданностью, какой трагический оборот приняло задание, в ходе которого требовалось всего лишь доставить человека в участок для проведения следственных действий.