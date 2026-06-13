Женщин в Латвии будут учить действовать при военной угрозе и чрезвычайных ситуациях
11 июня этого года была создана новая общественная инициатива «Женщины для обороны SKUDRAS», цель которой — повысить готовность женщин Латвии к действиям в условиях кризисов и возможной военной угрозы.
Организацию основали женщины из разных профессиональных сфер, которых объединяет убеждение, что женщины играют важную роль в поддержании устойчивости общества во время войны и кризисов.
Подробнее о создании организации, ее целях и планируемой программе обучения расскажут на пресс-конференции, которая состоится 16 июня в 11:00 в Музее оккупации Латвии.
В мероприятии примут участие основательницы организации: командир Штабного батальона Национальных вооруженных сил полковник Антонина Блёдоне, руководитель фонда Ganta и художник по костюмам Иева Адамсоне, директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба, а также другие участницы инициативы.
Исследования и опросы общественного мнения показывают, что женщины нередко чувствуют себя менее подготовленными к кризисным ситуациям, чем мужчины. Поэтому SKUDRAS планирует разработать программу обучения, которая даст женщинам практические знания и навыки, необходимые в условиях военной угрозы, чрезвычайных ситуаций и других кризисов.
Целевая аудитория проекта — женщины из всех регионов Латвии, которые хотят лучше подготовиться к возможным кризисам, увереннее действовать в чрезвычайных ситуациях и стать надежной опорой для своей семьи и местного сообщества.
Хотя в Латвии уже доступны различные информационные материалы о подготовке к кризисам, создательницы инициативы считают, что в стране не хватает системной программы обучения, специально адаптированной для женщин и сочетающей практические знания, освоение навыков и поддерживающую учебную среду.
Важной частью проекта станет также формирование местных сообществ. Участницы обучения войдут в сеть взаимной поддержки и обмена знаниями, которая в долгосрочной перспективе может способствовать повышению устойчивости латвийского общества и помогать Земессардзе.