Женщин в Латвии будут учить действовать при военной угрозе и чрезвычайных ситуациях

Исследования и опросы общественного мнения показывают, что женщины нередко чувствуют себя менее подготовленными к кризисным ситуациям, чем мужчины. Поэтому SKUDRAS планирует разработать программу обучения, которая даст женщинам практические знания и навыки, необходимые в условиях военной угрозы, чрезвычайных ситуаций и других кризисов.