Дом под Елгавой, где семья прожила 20 лет, горел у них на глазах - муж винит себя

Поддержать погорельцев уже вызвались соседи. Одна из них, Велга, живущая рядом, пообещала передать семье лишнюю мебель, одеяла и другие необходимые вещи. «Я только недавно прибежала выразить сочувствие и спросить, как можно помочь, как организоваться волости и соседям. Некоторые люди отзывчивые — просто надо помогать. Это семья с двумя маленькими детьми, которым нужно идти в школу, и до сентября им надо найти крышу над головой», — сказала Велга.