Дом под Елгавой, где семья прожила 20 лет, горел у них на глазах - муж винит себя
В поселке Платоне неподалеку от Елгавы пожар уничтожил семейный дом. Хозяева успели спастись буквально в последний момент, однако теперь семья с двумя детьми — шести и восьми лет — осталась перед вопросом, где жить дальше. На помощь уже готовы прийти родственники, соседи и местное самоуправление.
Майра вместе с мужем и двумя детьми уже легли спать. Около двух часов ночи женщину разбудил резкий и непонятный запах — это был дым. Встав, она увидела, что веранда дома охвачена огнем, и сразу бросилась будить семью, сообщает «Degpunktā».
«Первое, что я сделала, — собрала детей, сказала им одеться и прыгать через окно. Потом позвонили в 112, муж тоже выпрыгнул через окно, и мы ждали на дороге», — рассказала хозяйка дома Майра.
Выбравшись через окна и едва избежав гибели, семья могла только смотреть, как сгорает дом, в котором они прожили 20 лет.
Когда прибыли спасатели, Майра попросила их попытаться вынести из спален документы и накопленные деньги. Пожарным это удалось. Кроме того, часть комнат удалось уберечь от огня, однако большая часть дома все же выгорела.
«Веранда полностью разобрана, полностью уничтожена. Чердак весь выгорел», — говорит Майра.
К счастью, пламя не добралось до курятника с курами и петухами. Удалось уберечь и домашних любимцев семьи — кошек и собаку. Однако огонь успел повредить стоявшее рядом дерево и семейный автомобиль.
«От жара у машины лопнуло заднее стекло, спереди тоже все расплавилось. Но она еще на ходу», — рассказала хозяйка.
По словам Майры, тяжелее всего случившееся сейчас переживает ее муж. Во время пожара он предположил, что сам мог стать причиной беды: возможно, на веранде в пепельнице или рядом с ней осталась не до конца потушенная сигарета.
«Сколько раз уже говорилось... Но люди учатся на ошибках. Как есть, так есть. Может быть, было и короткое замыкание, мы ведь не знаем», — говорит Майра.
Сейчас семья живет у матери Майры. Временная крыша над головой у них есть, однако помощь все равно необходима: дом не был застрахован.
Поддержать погорельцев уже вызвались соседи. Одна из них, Велга, живущая рядом, пообещала передать семье лишнюю мебель, одеяла и другие необходимые вещи. «Я только недавно прибежала выразить сочувствие и спросить, как можно помочь, как организоваться волости и соседям. Некоторые люди отзывчивые — просто надо помогать. Это семья с двумя маленькими детьми, которым нужно идти в школу, и до сентября им надо найти крышу над головой», — сказала Велга.
В управлении Платонской волости сообщили, что уже связались с семьей и готовы оказать помощь, если она будет запрошена.