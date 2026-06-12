В соседнюю с Латвией страну ЕС скоро начнут завозить иностранцев, осужденных за убийства и сексуальные преступления
Эстонский парламент ратифицировал соглашение, разрешающее перевод до 600 заключенных из Швеции в Эстонию для отбывания наказания. Тюрьмы в стране пустуют, а скандинавская страна готова платить.
Сделку объясняют тем, число заключенных в Эстонии постоянно сокращается, а расходы на содержание тюрем остаются высокими. Сдача в аренду мест в тюрьмах позволит сохранить работу Тартуской тюрьмы, обеспечить сохранение рабочих мест в сфере внутренней безопасности в регионе, создать новые рабочие места и принести в госбюджет не менее 30-60 млн евро дохода от контрактов. Соглашение также предлагает решение проблемы временной перегруженности тюремной системы в Швеции.
Как сообщает DW, первые шведские заключенные должны быть размещены в Тартуской тюрьме в августе. Перевод планируется осуществлять постепенно, чтобы у пенитенциарного учреждения было время подготовиться.
Эстония будет принимать только тех заключенных, которые соответствуют ряду критериев. При этом власти учли риски и приняли меры для их снижения. Заключенные-иностранцы должны быть возвращены в Швецию не позднее чем за месяц до окончания срока наказания, их освобождение будет осуществляться там.
Эстония предоставит 400 камер. Под действие программы попадают совершеннолетние мужчины, осужденные, к примеру, за убийства, сексуальные или экономические преступления. Решения по заключенным будут принимать совместно шведские и эстонские власти.
В Швеции уже несколько лет - проблемы с криминальными группировками. В Эстонии же - самый низкий уровень заполняемости камер в ЕС. В стране заняты лишь чуть более половины из примерно 3000 камер в тюрьмах, а в Тарту - даже не треть.
За использование тюрьмы в Тарту правительство в Стокгольме будет выплачивать минимум 30,6 млн евро в год (при использовании 300 камер) и 8 500 евро в месяц за каждого последующего заключенного.