В соседнюю с Латвией страну ЕС скоро начнут завозить иностранцев, осужденных за убийства и сексуальные преступления

В Швеции уже несколько лет - проблемы с криминальными группировками. В Эстонии же - самый низкий уровень заполняемости камер в ЕС. В стране заняты лишь чуть более половины из примерно 3000 камер в тюрьмах, а в Тарту - даже не треть.