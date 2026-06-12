Латвия запросила у ЕС больше денег на укрепление своей восточной границы. Возможно, дадут

«Этим летом в транспортной сфере необходимо принять решение о дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Поэтому сегодня на встрече с комиссаром ЕС по бюджету я указал, что постоянная поддержка Европейской комиссии имеет исключительно важное значение для реализации этого проекта. Латвия находится на восточной границе ЕС и НАТО, где транспортная инфраструктура играет критически важную роль в обеспечении коллективной безопасности Европы», - сказал министр