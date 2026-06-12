Латвия запросила у ЕС больше денег на укрепление своей восточной границы. Возможно, дадут
Как сообщает МИД ЛР, министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр сообщения Рихард Козловскис встретились в Риге с комиссаром ЕС по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления Петром Серафином, чтобы обсудить приоритеты Латвии на переговорах по многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы.
Встреча была направлена на выработку общего понимания по вопросам поддержки безопасности и обороны, помощи государствам на восточной границе ЕС, прямых выплат фермерам, укрепления конкурентоспособности и поддержки стратегической инфраструктуры.
«Для Латвии важно, чтобы следующий многолетний бюджет ЕС отражал новую ситуацию в сфере безопасности в Европе. Российская агрессия против Украины и растущие угрозы на восточной границе ЕС требуют соответствующего ответа на европейском уровне. В разговоре с комиссаром я настаивала на необходимости усилить поддержку регионов на восточной границе ЕС, обеспечить финансирование стратегически важной инфраструктуры и прямых выплат сельхозпроизводителям», — отметила Байба Браже.
В свою очередь министр сообщения Рихард Козловскис акцентировал внимание на важности развития стратегической инфраструктуры.
«Этим летом в транспортной сфере необходимо принять решение о дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Поэтому сегодня на встрече с комиссаром ЕС по бюджету я указал, что постоянная поддержка Европейской комиссии имеет исключительно важное значение для реализации этого проекта. Латвия находится на восточной границе ЕС и НАТО, где транспортная инфраструктура играет критически важную роль в обеспечении коллективной безопасности Европы», - сказал министр
Во время встречи особое внимание также было уделено финансированию безопасности и обороны, включая защиту внешней границы ЕС и укрепление устойчивости к гибридным угрозам. Министр иностранных дел отметила, что инвестиции в защиту внешней границы ЕС являются инвестициями в безопасность всей Европы и поэтому должны найти отражение в бюджетных приоритетах Евросоюза.
Стороны также обсудили необходимость обеспечить достаточное финансирование в рамках Инструмента соединения Европы, в том числе для реализации проекта Rail Baltica, развития военной мобильности и повышения устойчивости энергетической инфраструктуры.