Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным, это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
Телец
Сегодня вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
Близнецы
Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
Рак
Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.
Лев
Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.
Дева
Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
Весы
Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
Скорпион
Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.
Стрелец
Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
Козерог
Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.
Водолей
Сегодня никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый, во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере получаться у вас сегодня все будет прекрасно.
Рыбы
У вас мало времени, о сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Соера, но для этого нужен талант.