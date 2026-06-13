Дважды все потерявший: житель Гауйиены во второй раз за жизнь из-за пожара остался без дома

Вероятно, первой огонь заметила женщина, у которой рядом с домом есть небольшой огород. Сразу после девяти утра она увидела дым из трубы. Сначала подумала, что в доме, возможно, топят печь, и продолжила работать в огороде. Но уже через несколько минут дым повалил из конька крыши. Тогда женщина бросила дела и побежала искать хозяина дома.