Дважды все потерявший: житель Гауйиены во второй раз за жизнь из-за пожара остался без дома
Утром пожарные спешили в Гауйиену, где горел двухэтажный жилой дом. Но погода и условия оказались слишком благоприятными для огня: хватило примерно десяти минут, чтобы здание превратилось в груду углей. Для жильца этого дома это уже второй пожар в жизни. Как и в прошлый раз, теперь ему снова придется искать другое место для жизни.
Пламя с громким треском прорывалось через крышу, срывало шифер и уничтожало все на своем пути. С каждой минутой возле дома собиралось все больше жителей. Люди с тревогой наблюдали за происходящим и ждали спасателей, но самим что-либо делать уже было слишком поздно, сообщает «Degpunktā».
«Никого не было — ни тех, кто вещи спасает, ничего», — рассказал сосед Янис.
На вопрос, удалось ли что-то вынести из дома, он ответил: «Мне кажется, ничего».
Вероятно, первой огонь заметила женщина, у которой рядом с домом есть небольшой огород. Сразу после девяти утра она увидела дым из трубы. Сначала подумала, что в доме, возможно, топят печь, и продолжила работать в огороде. Но уже через несколько минут дым повалил из конька крыши. Тогда женщина бросила дела и побежала искать хозяина дома.
«Я подумала, может, кто-то внутри. Стучала в двери, окна, звала — никто не отвечал. Тогда вызвала пожарных. Собака и кошка были снаружи, никто не пострадал», — рассказала она.
В самой Гауйиене пожарного поста нет. Ближайшие спасатели находятся в Апе и Смилтене, поэтому помощи пришлось ждать не менее 20 минут. Когда пожарные прибыли, от дома уже почти ничего не осталось — здание мало отличалось от нынешнего состояния, когда на месте стоят только обгоревшие руины.
Когда приехал хозяин, он увидел место, которое уже трудно было узнать.
«Он был в таком стрессе, что не мог говорить. Естественно, все пропало. Пожар есть пожар — он забирает все», — говорит женщина, заметившая огонь.
Это не первая такая трагедия в жизни мужчины. Зимой 2018 года здесь же, в Гауйиене, огонь уничтожил дом его семьи, где росли двое несовершеннолетних детей. Тогда, как и сейчас, спасти почти ничего не удалось, и семье пришлось переезжать.
Причиной того пожара в 2018 году были проблемы с электричеством. Что стало причиной возгорания на этот раз, пока не установлено. Обстоятельства случившегося будет выяснять полиция.