Скандал в рижском автобусе: мать обвиняет пассажирку в том, что та распылила газ в лицо младенцу
Обычная поездка на автобусе в Риге превратилась в кошмар для молодой матери - по ее словам, после ссоры другая пассажирка распылила перцовый газ в сторону ее шестимесячного младенца. Теперь обстоятельства выясняет полиция, сообщает передача TV3 «Bez Tabu».
Мать двоих детей Саманта рассказала передаче, что в одну из суббот после обеда отправилась на прогулку по центру Риги вместе со своим шестимесячным сыном Робертом и своей матерью. Когда все устали, они решили сесть в автобус и поехать домой. В автобусе у нее возник конфликт с одной из пассажирок.
Она рассказала, что при посадке в автобус случайно задела детской коляской внука другой пассажирки. Женщина начала кричать и грубо оскорблять ребенка Саманты. Когда автобус приближался к остановке на улице Абренес, разгневанная пассажирка направилась в сторону семьи Саманты, а после выхода из автобуса распылила газ в сторону Саманты, ее матери и младенца, попав ребенку прямо в глаза.
«Она направила перцовый газ прямо на маленького ребенка и также угрожала его убить. Таким образом она едва не сделала так, что младенец потерял зрение», — сказала Саманта, выразив надежду, что виновницу удастся найти. По ее словам, внешний вид женщины никак не указывал на подобное поведение: она выглядела прилично, не была похожа ни на пьяную, ни на находящуюся под воздействием наркотиков, однако невозможно знать, что у человека внутри.
Отвечая на вопрос, почему в конфликт не вмешался водитель автобуса, представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что водители не всегда могут заметить происходящее в салоне автобуса. По ее словам, именно так произошло и в данном случае.
Другая участница конфликта также обратилась в передачу «Bez Tabu» и представила совершенно иную версию событий. Она обвинила Саманту в том, что именно та ругала ребенка и проявляла агрессию, тогда как сама женщина лишь «что-то ответила в ответ».
Кроме того, она обвинила Саманту в том, что та вытолкнула ее из автобуса. Что касается распыления газа, женщина заявила: «Я ничего ни на какого ребенка не распыляла, ребенок вообще ни при чем. Больше досталось мне и моему внуку, потому что баллончик не был открыт».
Передача «Bez Tabu» сообщает, что Саманта и другая участница конфликта подали заявления в Государственную полицию, и по данному факту начато расследование.