Скандал в рижском автобусе: мать обвиняет пассажирку в том, что та распылила газ в лицо младенцу

«Она направила перцовый газ прямо на маленького ребенка и также угрожала его убить. Таким образом она едва не сделала так, что младенец потерял зрение», — сказала Саманта, выразив надежду, что виновницу удастся найти. По ее словам, внешний вид женщины никак не указывал на подобное поведение: она выглядела прилично, не была похожа ни на пьяную, ни на находящуюся под воздействием наркотиков, однако невозможно знать, что у человека внутри.