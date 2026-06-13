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В Латвии
Сегодня 09:05
Суббота в Латвии ожидается прохладной и дождливой
Суббота в Латвии ожидается прохладной и дождливой, особенно на востоке страны, где дождь ожидается в течение всего дня, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение всего дня дождь ожидается на востоке Латвии, а с середины дня дожди пойдут и на западе страны, где также велика вероятность гроз и сильных ливней. Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха достигнет всего +14, +19 градусов, на востоке будет еще прохладнее - там ожидается +11, +15 градусов.
В столице облака временами будут рассеиваться и выглянет солнце, но в вечерние часы ожидается кратковременный дождь, возможно, сформируются и грозовые облака, которые могут принести сильные ливни. Сохранится слабый ветер. В Риге температура воздуха составит +16, +18 градусов.