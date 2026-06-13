Суббота в Латвии ожидается прохладной и дождливой

В течение всего дня дождь ожидается на востоке Латвии, а с середины дня дожди пойдут и на западе страны, где также велика вероятность гроз и сильных ливней. Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха достигнет всего +14, +19 градусов, на востоке будет еще прохладнее - там ожидается +11, +15 градусов.