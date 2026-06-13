Что нужно знать, если вы хотите продавать грибы и ягоды, чтобы избежать серьезных проблем с налогами
Сезон ягод и грибов может стать хорошим источником дополнительного дохода, однако многие не знают, когда необходимо платить налоги. В Службе госдоходов объяснили, где проходит граница между подработкой и предпринимательством.
Летом часть людей стремится дополнить свои доходы, продавая дары природы — как на рынках, так и через интернет-площадки или различные группы жителей. Чтобы все соответствовало требованиям закона, Служба государственных доходов (VID) дала рекомендации тем, кто хочет немного заработать.
Где проходит граница между продажей ягод и грибов, собранных для личного пользования, и хозяйственной деятельностью?
Для целей налогообложения решающим критерием является общий размер доходов — 3000 евро в год.
Если человек сезонно продает дикорастущие ягоды, грибы, лесные цветы и его совокупный годовой доход (включая доходы от сельского хозяйства или сельского туризма) не превышает 3000 евро, регистрировать хозяйственную деятельность в VID не требуется, а подоходный налог с населения платить не нужно.
При этом доходы необходимо учитывать в письменном виде — в любой свободно выбранной и понятной форме. Это помогает контролировать объем доходов и оценивать, насколько прибыльным является данное занятие.
Если в течение года доходы превышают 3000 евро, необходимо в течение пяти рабочих дней зарегистрироваться в VID в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность. Налог должен быть уплачен с суммы, превышающей установленный лимит, как доход от предпринимательской деятельности. Более подробная информация доступна в разделе «Saimnieciskās darbības veicēji» на сайте VID.
Какие налоги и в каком порядке необходимо платить, если человек регулярно продает дикорастущие ягоды и грибы (на рынке, у дороги или в интернете)?
Пока доходы от продажи дикорастущих даров природы или продукции, выращенной в собственном саду, не превышают 3000 евро в год, они не облагаются налогом, а человек не считается осуществляющим хозяйственную деятельность.
Если этот порог достигнут или превышен, необходимо зарегистрировать хозяйственную деятельность. Дальнейший порядок уплаты налогов и их виды будут зависеть от выбранного налогового режима. На практике часто бывает, что этот порог достигается в конце сезона, когда сбор ягод и грибов уже завершен. Если человек больше не продолжает такую деятельность, регистрация может быть неактуальной.
Есть ли различия в налогообложении, если ягоды и грибы продаются заготовителям, а не конечным потребителям?
Нет. Для налогообложения решающим является общий годовой доход — 3000 евро, независимо от того, кому продается продукция.
Имеет ли значение то, что доходы получаются только сезонно?
Для налогообложения важен годовой порог доходов — 3000 евро. Сезонность никаких ограничений не создает.
Проводит ли VID проверки на рынках и у дорог, где продаются ягоды и грибы? Какова практика?
За последние три года VID не проводил специальных проверок на рынках или у дорог, направленных именно на продавцов ягод, грибов или лесных цветов.
Мероприятия по налоговому администрированию VID планирует на основе анализа рисков — основное внимание уделяется налогоплательщикам с более высоким риском неуплаты налогов. Поэтому случайная или небольшая по объему торговля не является приоритетом.
В целом цель VID — повышать осведомленность о налоговых обязательствах и поощрять добросовестное поведение, а не наказывать за формальные ошибки.
Какие рекомендации VID дает людям, желающим сезонно заработать на продаже ягод и грибов?
Самое важное — следить за объемом доходов и своевременно реагировать, если он приближается к порогу в 3000 евро, а при необходимости зарегистрировать хозяйственную деятельность.
Также важно вести простую, но регулярную письменную регистрацию получаемых доходов.