Что нужно знать, если вы хотите продавать грибы и ягоды, чтобы избежать серьезных проблем с налогами

Если этот порог достигнут или превышен, необходимо зарегистрировать хозяйственную деятельность. Дальнейший порядок уплаты налогов и их виды будут зависеть от выбранного налогового режима. На практике часто бывает, что этот порог достигается в конце сезона, когда сбор ягод и грибов уже завершен. Если человек больше не продолжает такую деятельность, регистрация может быть неактуальной.