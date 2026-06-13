США одержали крупную победу в своем первом матче на домашнем ЧМ по футболу
Сборная США по футболу начала домашний финальный турнир чемпионата мира с победы. В матче, состоявшемся в Калифорнии, американцы со счетом 4:1 (3:0) обыграли Парагвай.
Два мяча в составе сборной США забил Фоларин Балогун, еще один гол на счету Джованни Рейны, а парагвайский футболист Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. Единственный гол Парагвая забил Маурисио Прадо.
Уже на седьмой минуте после стремительной контратаки американцев Бобадилья по неосторожности срезал мяч в свои ворота.
Во второй половине первого тайма Балогун трижды отправлял мяч в сетку, однако первый гол был отменен из-за положения вне игры. Затем на 31-й минуте после очередной контратаки Кристиан Пулишич с левого фланга сделал передачу в штрафную площадь, где Балогун точным ударом примерно с 11 метров поразил ворота соперника. На пятой добавленной минуте первого тайма Малик Тиллман вывел Балугуна на ударную позицию, и тот, мастерски освободившись от опеки защитников, сделал счет 3:0.
Во втором тайме на 73-й минуте вратарь Парагвая Орландо Хиль длинной передачей отправил мяч на половину поля соперника, где его партнеры быстро разыграли комбинацию, позволив Маурисио Прадо беспрепятственно нанести удар по воротам — 1:3. На восьмой добавленной минуте второго тайма Рейна ударом внешней стороной стопы с линии штрафной площади отправил мяч в ворота и установил окончательный счет — 4:1 в пользу США.
В группе F вместе со сборными США и Парагвая выступают команды Австралии и Турции, которые свой первый матч проведут сегодня.
Это первый чемпионат мира, в финальной стадии которого участвуют 48 сборных. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде. Все команды разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
Групповой этап завершится 27 июня, а уже на следующий день стартуют матчи на выбывание. Полуфиналы состоятся 14 и 15 июля, 18 июля проигравшие в полуфиналах разыграют бронзовые медали, а 19 июля определится новый чемпион мира.