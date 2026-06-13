США одержали крупную победу в своем первом матче на домашнем ЧМ по футболу

Во второй половине первого тайма Балогун трижды отправлял мяч в сетку, однако первый гол был отменен из-за положения вне игры. Затем на 31-й минуте после очередной контратаки Кристиан Пулишич с левого фланга сделал передачу в штрафную площадь, где Балогун точным ударом примерно с 11 метров поразил ворота соперника. На пятой добавленной минуте первого тайма Малик Тиллман вывел Балугуна на ударную позицию, и тот, мастерски освободившись от опеки защитников, сделал счет 3:0.