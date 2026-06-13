Стало известно, что ЕЦБ пытался ограничить деятельность популярного у жителей Латвии банка

FT не удалось установить, были ли сняты все ограничения ЕЦБ или некоторые остались в силе. При этом издание напомнило, что за последний год Revolut запустила ряд продуктов — включая ипотечные кредиты, счета для подростков и филиалы по всей Европе — и расширила свою клиентскую базу.