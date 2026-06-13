Стало известно, что ЕЦБ пытался ограничить деятельность популярного у жителей Латвии банка
Как сообщает британское издание Financial Times, Европейский центральный банк в прошлом году принял меры по ограничению деятельности британской Revolut из-за опасений, что она слишком быстро одобряет новые финансовые продукты.
Европейский центральный банк в прошлом году принял меры по ограничению деятельности банка Revolut из-за опасений, что крупнейшая финтех-компания континента, сооснователем которой является выходец из России миллиардер Ник Сторонский, слишком быстро одобряет новые финансовые продукты, сообщили информированные источники Financial Times.
По их словам, летом 2025 года ЕЦБ временно ограничил разрешение европейскому подразделению Revolut на выпуск новых продуктов в Европейской экономической зоне до устранения «недостатков» в процессах утверждения. Банку было предписано провести независимую проверку своего управления рисками, соблюдения нормативных требований и правовых аспектов, регулирующих запуск новых продуктов в Европе. ЕЦБ обязал Revolut пересмотреть укомплектованность штата, навыки, компетенции и независимость существующих методов утверждения, отметили собеседники FT.
За пределами блока ограничения для европейского подразделения Revolut были еще более жесткими, что препятствовало приобретениям или привлечению новых клиентов за пределами континента.
Европейский совет директоров Revolut был проинформирован об ограничениях в июле 2025 года. Источник, близкий к компании, сообщил, что с тех пор Revolut улучшила внутренний процесс запуска продуктов, усилив проверку новых инициатив внутренними экспертами.
FT не удалось установить, были ли сняты все ограничения ЕЦБ или некоторые остались в силе. При этом издание напомнило, что за последний год Revolut запустила ряд продуктов — включая ипотечные кредиты, счета для подростков и филиалы по всей Европе — и расширила свою клиентскую базу.
Компания Revolut работает в том числе и в режиме банка, проводя все операции онлайн. В Латвии эти услуги тоже пользуются популярностью. Revolut Bank UAB — это полноценный европейский банк с лицензией Европейского центрального банка, который официально зарегистрирован в Литовской Республике (главный офис находится в Вильнюсе).
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