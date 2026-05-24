Объявлена важная информация о деятельности банка SEB в Латвии, Литве и Эстонии
Группа SEB получила разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на проведение трансграничного объединения в странах Балтии. Изменив юридическую структуру, SEB объединит три балтийских банка в один.
Руководитель SEB banka Иева Тетере отметила, что объединение трех балтийских банков в один даст очевидные преимущества корпоративным клиентам, поскольку банк будет лучше подготовлен к работе с долгосрочными и крупномасштабными проектами по всей Балтии. Новая юридическая структура также даст преимущества частным клиентам SEB, так как упрощенное управление позволит быстрее выводить на рынок новые продукты и решения.
После завершения объединения работа банков SEB и обслуживание клиентов продолжатся в прежнем режиме через существующие каналы в Латвии, Эстонии и Литве. Теперь, после получения разрешения от Европейского центрального банка, SEB начнет внедрение юридических изменений.
Завершить трансграничное объединение планируется в начале января 2027 года. С момента объединения название объединенного банка будет SEB Bank, а банки в Латвии и Литве юридически будут присоединены к SEB Bank в Эстонии и продолжат работу как филиалы.