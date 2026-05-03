У крупнейшего латвийского банка существенно упала прибыль. Это что-то значит для клиентов?
Прибыль Swedbank в Латвии в первом квартале этого года составила 32 миллиона евро, что на четыре миллиона евро меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как сообщил руководитель по связям со СМИ банка Янис Кропс, снижение прибыли обусловлено уменьшением процентных доходов на фоне снижения процентных ставок, установленных Европейским центральным банком, а также ростом расходов.
Одновременно Кропс указал, что в этом году были высвобождены кредитные резервы в размере одного миллиона евро, тогда как в первом квартале прошлого года резервы были увеличены на два миллиона евро.
Вопрос о том, что это значит для клиентов, имеет простой ответ: текущее снижение прибыли — лишь временная пауза перед новым циклом роста ставок, которая никак не влияет на повседневную операционную деятельность и сохранность средств.
В то же время опубликованный на сайте банка финансовый отчет показывает, что в первом квартале 2026 года прибыль группы Swedbank в Латвии составила 30,056 миллиона евро, что на 9,6% меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль самого Swedbank сократилась на 12,5% — до 37,588 миллиона евро.
Активы группы Swedbank на конец марта 2026 года составляли 11,511 миллиарда евро, что на 3,3% или 364,254 миллиона евро больше по сравнению с концом 2025 года, когда активы группы составляли 11,147 миллиарда евро.
Та же картина и в Эстонии. Чистая прибыль эстонского Swedbank за первый квартал составила 55 млн евро, сократившись на 12 млн евро по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Аналитики, однако, предрекают скорое повышение ключевой ставки со стороны Европейского центрального банка. Это приведет к увеличению прибыли банков.
"От инфляции нам не уйти никуда. И центробанк уже сказал, что готов к более жестким мерам по сравнению с предыдущими периодами. В зависимости от этого будут расти и прибыли банков. Это - неизбежно", - заявили эстонские эксперты.
