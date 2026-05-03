Дрон на несколько минут оказался в воздушном пространстве Эстонии
На востоке и юге Эстонии в ночь на воскресенье жители получили предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Руководитель отдела стратегической коммуникации Сил обороны Эстонии, полковник Уку Арольд, подтвердил, что во время украинской атаки по России один дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Эстонии.
«Дроны летели параллельно границе воздушного пространства Эстонии, за пределами территории страны, однако, возможно, из-за помех существовал риск, что несколько из них могут попасть на территорию Эстонии. Один на короткое время залетел и, по имеющейся сейчас информации, вернулся оттуда в Россию, не причинив никакого ущерба», — сказал он.
По словам Арольда, неизвестно ни об одном упавшем дроне.
«На данный момент нет информации о том, что в Эстонии были найдены обломки дронов. Согласно текущей информации, дрон, который залетел в воздушное пространство Эстонии над Чудским и Псковским озерами, затем вышел из него», — пояснил полковник.
Силы обороны Эстонии около 3:30 разослали предупреждение жителям Выруского и Ида-Вируского уездов, а около 5:30 отправили второе сообщение о том, что угроза завершилась.
В предупреждении говорилось: «Если видите дрон — укройтесь».
Министерство внутренних дел подтвердило, что предупреждение было разослано «в связи с военными операциями России против Украины».
Губернатор Ленинградской области России сообщил, что минувшей ночью регион подвергся атаке дронов.
В последние месяцы Украина использует дальнобойные беспилотники для атак на российскую нефтеперерабатывающую и экспортную инфраструктуру в Балтийском море.
Из-за российских контрмер часть дронов попадала в воздушное пространство Эстонии, Литвы, Финляндии и Латвии.
Национальные вооруженные силы Латвии также в воскресенье утром, в 4:42, сообщили о возможной угрозе воздушному пространству Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях. В 7:19 было объявлено об окончании угрозы.
Как отмечают НВС, пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение таких случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат залетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможно.