На Колке установлен температурный рекорд 3 мая - такого не было с 1990 года
В Латвии зафиксирован первый температурный рекорд за последние два месяца — в воскресенье до полудня на Колке воздух прогрелся до +19,4 градуса, превысив максимум для 3 мая, установленный еще в 1990 году.
Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на Колке 3 мая, составляла +18,2 градуса в 1990 году.
Это первый побитый температурный рекорд в Латвии с марта. В феврале были обновлены шесть рекордов тепла и 19 рекордов холода, в марте — 123 рекорда тепла.
На других станциях наблюдения температура воздуха в 11:00 составляла от +11,2 градуса в Лиепайском порту до +21,8 градуса в Бауске и +22 градусов в Даугавпилсе.
Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня на большей части территории страны воздух прогреется до +20…+25 градусов. Из-за западного, юго-западного ветра более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и на части побережья Видземе.
Ранее сообщалось, что на других станциях наблюдения рекорд тепла для первых дней мая составляет +24…+29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране в первые дни месяца, — +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.